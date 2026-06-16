“Me dolió mucho cuando…”: la dolorosa confesión de Esteban Pavez sobre su salida de Colo Colo y llegada a Alianza Lima

El ex capitán albo recordó uno de los episodios que más lo marcó en el Estadio Monumental y explicó por qué terminó aceptando el desafío de continuar su carrera en Perú.

Esteban Pavez siempre se imaginó terminando su carrera en Colo Colo. Criado futbolísticamente en el Estadio Monumental y convertido con los años en uno de los referentes del camarín, el volante de 36 años soñaba con despedirse del fútbol vistiendo la camiseta del club de sus amores. Pero el fútbol, muchas veces, tiene otros planes.

Los últimos meses en Macul fueron difíciles para el mediocampista. Dejó de tener el protagonismo de antes, las oportunidades comenzaron a escasear y la ilusión de retirarse en el Cacique se fue apagando poco a poco. En ese escenario, apareció una alternativa que no esperaba: partir a Alianza Lima para reencontrarse con Pablo Guede.

Y aunque tomar la decisión no fue sencillo, hoy Pavez reconoce que fue lo mejor. Ya instalado en Perú, el ex capitán albo abrió su corazón y contó cómo vivió uno de los momentos más duros de su carrera.

Esteban Pavez alcanzó a disputar 345 partidos con la camiseta alba | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Esteban Pavez se sincera tras su salida de Colo Colo

“Lo estaba pasando mal. Lo pasé mal el año pasado muchas veces”, confesó el oriundo de La Florida en conversación con el programa Tipster.

El volante reconoció que “me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado, sabía que me podía pasar, pero cuando llega de verdad que duele. Me dolió porque seguía entrando de la misma forma, duele porque me sentía capacitado para jugar”.

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Pese a todo, Pavez asegura que nunca quiso irse del Monumental. “Me llegó la oportunidad de Alianza y no lo dudé, por el profe Pablo Guede. Yo no me quería mover de Colo Colo, mi familia lo sabe”, afirmó.

De hecho, el ex Athletico Paranaense reveló cuál era su verdadero deseo antes de dejar el club. “Quería retirarme en Colo Colo. Pero el fútbol cambia, es de momentos. El año pasado no fue bueno personalmente ni en lo grupal”, sostuvo.

Con la tranquilidad que le ha dado esta nueva etapa, Pavez siente que tomó el camino correcto. “Haber ido a Alianza fue la mejor decisión. Un par de veces fui a entrenar el año pasado y, aunque daba lo mejor, no estaba feliz. Eso va contra mí. Yo amo el fútbol. Aún tengo energía para entrenar como un niño. Fue buena decisión haberme ido”, comentó.

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Finalmente, también tuvo palabras para Fernando “Tano” Ortiz y las decisiones que lo fueron relegando. “Puedo no compartirlas, pero siempre las he respetado. Con el dolor de mi corazón, no solo la del Tano, me pasó con otros técnicos. Pero no tengo nada contra él, me pone contento que le vaya bien por Colo Colo, me hace feliz el momento que viven”, sentenció.

En resumen…

Esteban Pavez abrió su corazón y repasó el difícil momento que vivió en Colo Colo antes de partir a Alianza Lima, en una confesión donde aborda el dolor de perder protagonismo y la decisión más compleja de su carrera.