Los dos jugadores de Colo Colo que tienen chocho a Esteban Pavez a la distancia: “Me pone muy contento”

El ex capitán de los albos habló de la temporada actual de Colo Colo y destacó lo hecho por dos jugadores del Cacique.

Esteban Pavez vivió un excelente primer semestre junto a Alianza Lima, club en el cual fue campeón después de su bullada salida de Colo Colo a principio de año tras tener poca consideración bajo las órdenes de Fernando Ortiz.

El jugador formado en las inferiores de los albos arribó al país para sus vacaciones y conversó con Cristián ‘Tomate’ Alvarado sobre el presente del equipo: “Colo Colo siempre tiene que priorizar la cantera. Los mejores jugadores están ahí”, dijo.

El ‘Huesi’ no se pierde y destaca a dos jugadores que tomaron un protagonismo inesperado en el Cacique este año: “Hay un caso especial que me pone muy contento, Maureira. Lo conozco y cómo ha progresado es increíble”.

Pavez chocho con Diego Ulloa. | Foto: Photosport

¿El otro?: “También Ulloa, quien lo está haciendo espectacular, fue capitán y me enorgullece mucho. Desde que llegó tuvimos una linda amistad, una linda conexión. Muy parecido a mí que me tocó dar la vuelta larga”, agregó.

Cabe recordar que, en el caso de Gabriel Maureira, el portero tomó el arco tras la lesión de Fernando de Paul, mientras que Diego Ulloa dio una vuelta larga antes de llegar a Colo Colo y adueñarse de la banda izquierda.

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Esteban Pavez ya no está en Colo Colo, pero su corazón sigue de cerca el devenir de los albos y no descarta aparecer en el Estadio Monumental para visitar a sus compañeros que hoy marchan al tope de la Liga de Primera.

En síntesis

Esteban Pavez fue campeón con Alianza Lima en el primer semestre de este año.

El mediocampista elogió el progreso del portero Gabriel Maureira y del lateral Diego Ulloa.

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