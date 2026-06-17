Tres campeones con Colo Colo visitaron el Estadio Monumental y se volvieron a poner el buzo del Cacique en medio de sus vacaciones.

En Colo Colo se alistan para su debut en la Copa Chile, donde el sábado se estrenan en el Grupo E de este torneo, luego de haber terminado como líderes indiscutidos en la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Y mientras los dirigidos por Fernando Ortiz regresaban a los trabajos en el Estadio Monumental, recibieron la visita de tres campeones, que volvieron a ponerse el buzo del Cacique.

Se trata del delantero Damián Pizarro, el puntero Lucas Cepeda y el volante Esteban Pavez, que se encuentran de vacaciones en el país.

Todos ellos fueron parte del exitoso plantel 2024, que consiguió la estrella número 34, la Supercopa y llegó a cuartos de final en Copa Libertadores.

Damián Pizarro volvió a casa. (Foto: @colocolooficial)

Actualmente este tridente se encuentra en el extranjero, donde Pizarro debe definir su futuro tras su préstamo en Racing de Avellaneda; Cepeda logró la permanencia con el Elche en La Liga; y el Huesi Pavez fue campeón con Alianza Lima en el Torneo de Apertura en Perú.

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Este último, excapitán de los albos, ya había aparecido la semana pasada en el Monumental, donde entrenó con la categoría Sub 20 que dirige Braulio Leal, lo que repitieron esta jornada.

Esta visita fue capturada en fotos, que luego subió el club a sus redes sociales.

¿Cuándo es el debut de Colo Colo en la Copa Chile?

El debut de Colo Colo en la Copa Chile es el próximo sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, cuando enfrente a Deportes Recoleta por la tercera fecha del Grupo E.

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En síntesis