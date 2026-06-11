Este jueves en Colo Colo recibieron una inesperada visita, quien tuvo que entrenar con el equipo Sub 20 que dirige Braulio Leal.

Mientras que el primer equipo de Colo Colo se prepara para el partido contra Cobresal, por el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Monumental recibieron una visita especial.

Se trata del excapitán de los albos, el volante Esteban Pavez, quien se encuentra de vacaciones en Chile tras haber sido campeón con Alianza Lima en Perú.

El mediocampista de 36 años volvió a casa después de cinco meses, pues a fines de enero tomó sus cosas para cambiar de aires, al no ver opciones con el entrenador Fernando Ortiz.

“Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté. A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era retirarme en Colo Colo”, declaró en aquella oportunidad.

En ese entonces rompió contrato con el Cacique para partir al cuadro limeño, donde lo estaba esperando el DT Pablo Guede.

Y en su vuelta a Macul, el Huesi entrenó con el equipo proyección de Colo Colo a cargo de Braulio Leal, lo que fue captado por las cámaras del club y expuesto en redes sociales.

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“Invitado de lujo en La Ruca. Esteban Pabez visitó el Monumental y entrenó con la categoría que dirige Braulio Leal previo al desafío ante Deportes Recoleta”, publicaron.

Mira las FOTOS a continuación:

(Foto: @colocolooficial)

(Foto: @colocolooficial)

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(Foto: @colocolooficial)

Cabe recordar que Esteban Pavez tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre. En el primer semestre disputó 15 partidos con los íntimos, anotó un gol en un clásico y dio dos asistencias, coronándose campeón del Torneo de Apertura en la Liga 1.

En síntesis

Esteban Pavez entrenó en el Estadio Monumental con el equipo proyección de Colo Colo.

entrenó en el Estadio Monumental con el equipo proyección de Colo Colo. 15 partidos disputó Pavez en Alianza Lima, donde se coronó campeón del Torneo Apertura.

disputó Pavez en Alianza Lima, donde se coronó campeón del Torneo Apertura. Fernando Ortiz fue el técnico que motivó la salida de Pavez hace cinco meses.