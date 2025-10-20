El domingo Coquimbo Unido dio otro paso hacia su anhelado primer título de Primera División, ya que venció por 1-0 a Colo Colo, el último campeón, por la fecha 24 del torneo.

Una de las figuras en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso fue el puntero Cristián Zavala, quien pertenece al Cacique, pero desde mitad de temporada está a préstamo en el cuadro Pirata.

El jugador de 26 años fue titular en el equipo que dirige Esteban González, donde disputó todo el partido y terminó con una extraordinaria actuación, donde registró extraordinarios números.

Según los datos que compartió la página Analytics Chile, Zavala fue primero en intercepciones (3), primero en recuperaciones (7), primero en duelos ganados (5), primero en pases al último tercio (6) y primero en gambetas completadas (4).

El propio extremo sacó pecho de estos datos, ya que compartió la publicación en sus historias de Instagram tras el partido.

Cristián Zavala se lució ante Colo Colo en triunfo de Coquimbo Unido. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Cristián Zavala volverá a Colo Colo?

Cabe recordar que Cristián Zavala estará cedido hasta diciembre en Coquimbo Unido y luego tendría que reintegrarse a Colo Colo, pues con el cuadro popular tiene contrato vigente por todo el 2026.

Es más, el oriundo de Puente Alto tuvo que extender su vínculo con los albos para poder salir a préstamo al Barbón.