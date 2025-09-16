En Colo Colo vienen de un nuevo golpe, que fue la caída por 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa, despidiéndose de la última opción que tenían para sumar un título en el año del centenario del club.

El debut del entrenador Fernando Ortiz en la banca del Cacique fue para el olvido, donde ahora las únicas esperanzas están en poder salvar la temporada con una clasificación a un torneo internacional.

La tarea no es menor, ya que actualmente los albos están en la octava posición con 31 puntos, fuera de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, cuando les quedan ocho partidos hasta el cierre de la Liga de Primera.

La reunión clave en Blanco y Negro

Mientras tanto, en Blanco y Negro deben apagar otro incendio, el que se arrastra desde el primer semestre. Se trata de la aprobación de los estados financieros del año 2024, los cuales fueron rechazados en la Junta Ordinaria de Accionistas del 28 de abril y también en una segunda instancia el 27 de junio.

Para aquello este martes hay una reunión extraordinaria en el directorio de ByN para fijar la fecha de una tercera Junta de Accionistas en este 2025.

Esto luego de la indicación que envió la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para resolver este punto dentro del presente año, en la que que además informaron que estaría todo en regla, descartando problemas con los ítem de los pagos incluidos con la productora DG Medios por una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Aníbal Mosa debe convocar una nueva Junta de Accionistas en Blanco y Negro. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Justamente había sido este punto el que provocó el rechazo de los estados financieros por parte dle bloque opositor de Vial/Ruiz-Tagle, que incluso puso en riesgo la continuidad del presidente Aníbal Mosa.