Universidad Católica se alista para lo que será un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Huachipato en condición de local, en la que tiene la gran misión de poder conseguir una victoria y esperar que la U. de Chile caiga para seguir soñando con el Chile 2.

En esta jornada, el entrenador Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido su debatible futuro dentro del club para la próxima temporada, en la que señala que hasta día de hoy no hay claridad por su situación.

“Estoy acá por el partido de Huachipato, no hay ningún cambio drástico (sobre su futuro) y estamos trabajando como nos corresponde, dando lo mejor y tratando de dejar a Católica en la Copa Libertadores. Lo que pase de acá a que termine el torneo, sinceramente, no sé”, partió señalando Garnero.

Siguiendo en esa línea, el estratega argentino deja como pendiente lo que puede ser su futuro dentro de la Universidad Católica y se enfoca solamente en lo que será el próximo partido de su equipo en el torneo.

Garnero habla sobre su futuro en la UC | Foto: Photosport

“Hay gente que se acercó a hablar con Fran (Pérez Lázaro), pero no me puedo desenfocar, lo único que me interesa es cómo llegamos al partido del domingo”, declaró.

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Concluyendo, Garnero es muy sincero y sabe que hoy en día es más probable una salida que una permanencia dentro de la Universidad Católica para el 2027, en donde su futuro lo deja en manos de la dirigencia del club.

“Se termina un contrato. En el medio, como agregado, cambió el presidente y gerente deportivo. Cuando hay ese tipo de cambios, hasta es lógico que se modifiquen las cosas técnicas. No lo vería para nada extraño (no seguir), sobre todo porque se termina el contrato, pero esas son decisiones que tiene que tomar la dirigencia”, cerró.