¿Es grave lo de Maximiliano Romero en Colo Colo? Fernando Ortiz aclara su ausencia ante Coquimbo Unido

El atacante argentino quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, encendiendo las alarmas entre los hinchas albos.

Colo Colo se prepara para un compromiso importantísimo ante Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa de la Liga, encuentro donde el Cacique buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Sin embargo, en la previa del viaje al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, una mala noticia recibieron los hinchas colocolinos. ¿Qué pasó? El delantero Maximiliano Romero se retiró con molestias físicas del último entrenamiento en el Estadio Monumental.

Finalmente, el técnico Fernando Ortiz decidió que el atacante argentino no sea considerado para el cotejo ante los Piratas.

Maximiliano Romero venía de marcar un gol ante Deportes Concepción | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

Fernando Ortiz explica por qué Maximiliano Romero no viajó a Coquimbo

En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el “Tano” se tomó un tiempo para atender a los medios de comunicación y explicar públicamente la situación del exdelantero de O’Higgins de Rancagua.

“Maximiliano Romero salió con dolencias ante Concepción y no pudo recuperarse estos días de trabajo. Lo que siempre digo: si un jugador no está al cien no va a jugar o no va a viajar”, señaló de entrada.

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El estratega del conjunto Popular también quiso poner paños fríos respecto al estado físico del atacante. “No es grave. Es simplemente que no se siente al cien y como no se siente al cien siempre hay un compañero que lo puede hacer al cien, por esa es la decisión de no viajar”, agregó.

De esta manera, el “Eterno Campeón” afrontará el duelo ante los de Hernán Caputto sin Romero, mientras el cuerpo técnico espera contar nuevamente con el ariete de 27 años para los próximos desafíos de la temporada.

En resumen…

Fernando Ortiz explicó la ausencia de Maximiliano Romero en el duelo de Colo Colo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. El delantero arrastra molestias físicas desde el partido frente a Deportes Concepción y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para este compromiso.