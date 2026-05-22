El Cacique tiene dos convocados a la Selección Chilena para los amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo.

Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los amistodos de la fecha FIFA de junio, previo al Mundial 2026, donde La Roja será sparring de Portugal y República Democrática del Congo. Entre los citados, hay dos jugadores de Colo Colo.

Así es, porque el entrenador Nicolás Córdova consideró en la convocatoria al lateral izquierdo Diego Ulloa y el volante Víctor Felipe Méndez.

El primero ya había sido llamado por el técnico nacional para la gira de marzo por Nueva Zelanda, mientras que el valdiviano no era citado a La Roja desde noviembre del 2023.

Sin duda que sus citaciones son en base al buen momento que viven ambos en el Cacique, el líder absoluto de la Liga de Primera 2026.

Víctor Felipe Méndez vuelve a La Roja después de dos años y medio. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Los ex Colo Colo convocados a La Roja

Si bien estos son los únicos jugadores nominados del equipo que dirige Fernando Ortiz, también vuelve la Selección el arquero Brayan Cortés, que pertenece a Colo Colo pero está a préstamo en Argentinos Juniors.

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De igual forma fueron considerados otros ex Colo Colo, como Gabriel Suazo (Sevilla), Vicente Pizarro (Rosario Central), Felipe Loyola (Pisa), Lucas Cepeda (Elche) e Iván Morales (Argentinos Juniors). El Tanquecito no era citado desde hace cuatro años.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja primero visitará al Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en Oeiras. Luego se medirá con el Congo, en España, el martes 10 de junio a las 10:00 horas.

En síntesis

Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez son los jugadores de Colo Colo convocados.

son los jugadores de Colo Colo convocados. Sábado 6 de junio Chile enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo en Oeiras.

Chile enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo en Oeiras. Nicolás Córdova nominó también a exjugadores de Colo Colo como Gabriel Suazo.