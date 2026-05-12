No es Claudio Aquino: Titular de Colo Colo abandona el entrenamiento por una molestia y ya tendría reemplazo

El futbolista de Colo Colo encendió las alarmas a solo un día de un nuevo compromiso ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Colo Colo ya da vuelta la página de la victoria ante Deportes Concepción y vive horas claves en la previa de un nuevo compromiso por la Copa de la Liga, donde enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 4 del torneo.

En el Cacique saben que un triunfo ante los Piratas les permitiría encaminar su clasificación a la siguiente ronda, por lo que la importancia del encuentro es total.

Sin embargo, durante la jornada de este martes, una situación encendió las alarmas en el plantel albo y obligó a modificar parte de la planificación de Fernando Ortiz. ¿Qué pasó?

Maximiliano Romero enciende las alarmas en Colo Colo

Según informó el periodista Christopher Brandt a través de su cuenta de X (Ex Twitter), el delantero Maxiliano Romero abandonó el entrenamiento por una molestia y en estos momentos se encuentra realizando exámenes médicos para determinar la gravedad de la dolencia.

El ex O’Higgins es seguido de cerca por el cuerpo médico del conjunto Popular, que espera los resultados para saber si podrá estar disponible en el duelo ante los aurinegros, que se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Maximiliano Romero viene de convertir un tanto ante Deportes Concepción | FOTO: Diego Martin/Photosport

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En caso de no llegar en condiciones, el principal candidato para reemplazarlo en el once titular es Yastin Cuevas, quien asoma como alternativa para ocupar su lugar en el esquema de Ortiz.

En resumen…