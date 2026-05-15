El propio entrenador de Colo Colo se encargó de actualizar las situaciones de los lesionados de cara al partido contra Ñublense.

Este viernes hubo conferencia de prensa en Colo Colo donde asistió el entrenador Fernando Ortiz, quien viene de protagonizar una polémica expulsión en la derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido, por la Copa de la Liga.

Pero el técnico argentino ya dio vuelta la página y ahora se enfoca en el partido del domingo contra Ñublense, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026.

Este viernes paró un equipo tentativo para intentar mantener el liderato en el torneo, donde descartó de lleno a una de las figuras del cuadro popular, que no se ha podido recuperar al cien por ciento de una lesión muscular.

Se trata del delantero Maximiliano Romero, que sufrió un edema en el aductor izquierdo. “Maxi no va a llegar, lamentablemente no se ha podido recuperar”, adelantó el DT.

Maxi Romero será la gran baja de Colo Colo ante Ñublense. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Los que sí van a estar

Situación distinta es la del volante Tomás Alarcón, que sufrió un pisotón en una mano ante los Piratas e igual dirá presente contra los chillanejos.

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“Tomi tiene un golpe, un pisotón en la mano, donde juega con los pies afortunadamente y con las manos es algo que no le perjudica”, explicó Ortiz.

Finalmente, también reveló que en el partido anterior tampoco estaba al cien por ciento Javier Correa, pero que ahora llegará en mejores condiciones, para ser el delantero titular.

“Javi Correa también ha llegado al cien, caso que no había llegado al cien en la anterior. Tengo hasta el día de mañana para pensar y analizar cuáles serán las mejores opciones para enfrentar a un gran rival”, indicó el DT de 48 años.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El Cacique recibirá a los Diablos Rojos el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con aforo de 42 mil espectadores.

En síntesis