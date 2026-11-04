Tiembla Colo Colo: el grande de América que viene con todo por Fernándo Ortiz

El entrenador del Cacique tiene un nuevo interesado: un grande de Argentina sondeó al 'Tano' a un partido de ser campeón.

Colo Colo está a un triunfo de coronarse campeón del fútbol chileno, y en Macul comenzó la preocupación por el futuro del técnico Fernando Ortiz. Y es que en la semana más decisiva de la temporada para los albos, el argentino comenzó a despertar el interés de clubes extranjeros y ya tendría varios pretendientes en las últimas horas.

Además de la millonaria oferta que tendría sobre la mesa del fútbol mexicano, ahora apareció otro candidato con ganas de fichar al ‘Tano’. La información fue entregada por el periodista Rodrigo López en DSports, quien aseguró que desde Racing Club ya existieron acercamientos con el entorno del entrenador..

“Esta información emana desde Argentina. Hay un vínculo entre Diego Milito (presidente de Racing) y Fernando Ortiz. De amistad más que nada, de fútbol”, comentó de entrada el reportero.

¿Fernando Ortiz tiene los días contados en Colo Colo? (Photosport).

Racing ya sondeó a Fernando Ortiz

López entregó más detalles sobre el interés del conjunto argentino y reveló que ya hubo contactos con el círculo cercano del técnico albo. “Me dicen que hay un sondeo, hubo un llamado, especialmente con su círculo cercano, pero lo más importante y esto lo quiero remarcar, es que Racing tiene Copa Libertadores y uno de los grandes objetivos que tiene Fernando Ortiz es dirigir en Argentina” (N. de la R.: el conjunto de Avellaneda no clasificó a ningún certamen internacional para la próxima temporada).

De esta manera, Racing se suma al interés que existe desde el fútbol mexicano, donde Ortiz ya tendría sobre la mesa una millonaria oferta, según reportó Radio ADN. “Hoy la intención es escuchar a Colo Colo, pero lo que más le preocupa a Fernando Ortiz, y tiene que ver con las últimas declaraciones de Aníbal Mosa, que si bien ha sentido un coqueteo en estos últimos días, Fernando Ortiz dice que la renovación se va a dar en base a un proceso o a un resultado”, explicó López.

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Por último, el medio argentino El Primer Grande también incluyó al entrenador de Colo Colo entre los candidatos para asumir en Racing Club.