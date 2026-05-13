Las Albas siguen a paso firme en el certamen y no echan pie atrás en su objetivo de ir por el pentacampeonato.

Colo Colo femenino continúa intratable en la Liga Femenina 2026. Las dirigidas por Tatiele Silveira golearon por 4-0 a Palestino y reafirmaron su gran presente en el campeonato, manteniendo el invicto y el liderato exclusivo del torneo.

Las Albas golpearon con autoridad gracias a las anotaciones de Rosario Balmaceda, Isidora Olave, Yenny Acuña y Mary Valencia, en un compromiso donde dominaron ampliamente y volvieron a demostrar por qué son las grandes favoritas al título esta temporada.

Con este triunfo, el conjunto colocolino alcanzó su séptima victoria consecutiva en siete partidos disputados, consolidando una campaña perfecta. Además, el equipo sigue mostrando un poder ofensivo demoledor y una diferencia de gol que ya comienza a marcar diferencias importantes en la tabla.

Por su parte, Palestino sufrió su primera caída del campeonato y no pudo frenar el sólido momento de Las Albas. Las Árabes intentaron competir en Macul, pero terminaron superadas por la intensidad y eficacia de Colo Colo femenino.

Así quedan Colo Colo y Palestino en la tabla de la Liga Femenina

Gracias a esta victoria, Colo Colo femenino se mantiene como exclusivo líder del torneo con 21 puntos en siete partidos jugados y una impresionante diferencia de gol de +31. Además, le sacó cuatro unidades de ventaja a Universidad de Chile, que marcha segunda con 17 puntos.

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Palestino, en tanto, quedó en el quinto lugar de la clasificación con 12 unidades tras siete encuentros disputados. Las Árabes quedaron a nueve puntos del liderato que ostenta el cuadro albo.