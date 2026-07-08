Colo Colo Femenino volvió a dar un golpe de autoridad en el campeonato. En un duelo que se mantuvo apretado durante gran parte del segundo tiempo, las Albas aprovecharon su eficacia en momentos clave y terminaron firmando un contundente 3-0, consolidando su dominio en la recta final del encuentro.
La apertura de la cuenta llegó a los 52’, cuando Yenny Acuña desbordó y envió un centro que, tras un rebote en una rival, dejó el balón servido para Mary Valencia, quien no perdonó y puso el 1-0 con un certero cabezazo. A partir de ahí, el cuadro albo comenzó a inclinar la cancha a su favor.
El golpe definitivo llegó en los minutos finales. A los 82’, un tiro de esquina de Paloma López se cerró peligrosamente y terminó en un autogol de Araneda, estirando la ventaja a 2-0.
Y cuando el partido ya se iba, a los 87’, nuevamente desde un córner de López, apareció Claudia Salfate para conectar y decretar el 3-0 final, desatando la celebración alba.
Colo Colo se escapa en la cima: La tabla del Campeonato Nacional Femenino
Con este resultado, Colo Colo Femenino alcanza los 40 puntos y se mantiene como sólido líder del campeonato, mostrando una campaña consistente y dominante.
Más atrás aparece su principal perseguidor, Universidad de Chile, que se queda en 35 unidades, lo que deja a las albas con una ventaja de cinco puntos en la cima, una diferencia que comienza a ser clave en la lucha por el título.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo Colo Femenino
|14
|13
|1
|0
|58
|2
|56
|40
|2
|Universidad de Chile Femenino
|14
|11
|2
|1
|39
|10
|29
|35
|3
|Universidad Católica Femenino
|14
|11
|0
|3
|29
|8
|21
|33
|4
|Coquimbo Unido Femenino
|14
|8
|4
|2
|20
|5
|15
|28
|5
|Unión Española Femenino
|13
|7
|3
|3
|17
|12
|5
|24
|6
|Palestino Femenino
|14
|5
|4
|5
|22
|19
|3
|19
|7
|Huachipato Femenino
|14
|5
|3
|6
|14
|24
|-10
|18
|8
|Deportes Iquique Femenino
|14
|4
|2
|8
|16
|22
|-6
|14
|9
|Santiago Wanderers Femenino
|14
|3
|3
|8
|11
|22
|-11
|12
|10
|U. de Concepción Femenino
|14
|3
|3
|8
|10
|26
|-16
|12
|11
|Magallanes Femenino
|14
|3
|2
|9
|9
|27
|-18
|11
|12
|Deportes Temuco Femenino
|14
|2
|1
|11
|11
|42
|-31
|7
|13
|Deportes Recoleta Femenino
|15
|2
|0
|13
|15
|52
|-37
|6