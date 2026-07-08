Las Albas siguen firmes de la mano de Tatiele Silveira y sellaron un nuevo triunfo ante las "Piratas".

Colo Colo Femenino volvió a dar un golpe de autoridad en el campeonato. En un duelo que se mantuvo apretado durante gran parte del segundo tiempo, las Albas aprovecharon su eficacia en momentos clave y terminaron firmando un contundente 3-0, consolidando su dominio en la recta final del encuentro.

La apertura de la cuenta llegó a los 52’, cuando Yenny Acuña desbordó y envió un centro que, tras un rebote en una rival, dejó el balón servido para Mary Valencia, quien no perdonó y puso el 1-0 con un certero cabezazo. A partir de ahí, el cuadro albo comenzó a inclinar la cancha a su favor.

El golpe definitivo llegó en los minutos finales. A los 82’, un tiro de esquina de Paloma López se cerró peligrosamente y terminó en un autogol de Araneda, estirando la ventaja a 2-0.

Y cuando el partido ya se iba, a los 87’, nuevamente desde un córner de López, apareció Claudia Salfate para conectar y decretar el 3-0 final, desatando la celebración alba.

Colo Colo se escapa en la cima: La tabla del Campeonato Nacional Femenino

Con este resultado, Colo Colo Femenino alcanza los 40 puntos y se mantiene como sólido líder del campeonato, mostrando una campaña consistente y dominante.

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Más atrás aparece su principal perseguidor, Universidad de Chile, que se queda en 35 unidades, lo que deja a las albas con una ventaja de cinco puntos en la cima, una diferencia que comienza a ser clave en la lucha por el título.