En Colo Colo confirmaron dónde se jugará el partido con O'Higgins de este domingo por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Los hinchas de Colo Colo estaban en alerta de cara al partido de mañana (domingo) ante O’Higgins de Rancagua, por la fecha decimonovena fecha de la Liga de Primera 2026, debido al estado de la cancha del Estadio Monumental.

El terreno de juego ha tenido algunos problemas de drenaje con las lluvias que han azotado a Santiago, por lo que el viernes en Blanco y Negro decidieron reservar el Estadio Nacional en caso que no mejoraran las condiciones.

Si bien la cancha estaba en un 95% para jugar, se temía por el prónostico para este sábado, donde llovería gran parte de la jornada en la capital.

Pero según el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, esta mañana el entrenador Fernando Ortiz recorrió el campo y lo encontró en buenas condiciones, por lo que el partido no se moverá de La Ruca.

De esta forma, también se pueden tranquilizar todos los hinchas que tenían entradas para mañana y temían ser reubicados en el coliseo de Ñuñoa.

Captura de la publicación de Cristián Alvarado en X.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins se juega este domingo 16 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis