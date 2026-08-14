El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago está alucinado con este jugador azul.

Universidad de Chile sorprendió a todos en el mercado de pases y a horas de cerrar la ventana de transferencias, los ‘Azules’ sumaron la incorporación del defensor nacional, Igor Lichnovsky, quien se transformó en el tercer fichaje de la U.

Ante la llegada de este jugador a la U, el entrenador Fernando Gago habló en esta jornada en conferencia de prensa y comentó como se irá dando su integración dentro del grupo tras su arribo, en la que espera poder contar a la brevedad con el jugador.

“Vamos a ver como evoluciona Igor a partir de ahora , a ver si está en tres, cuatro días o una semana ,veremos como va en su evolución y a partir de eso, de tratar de tenerlos a todos disponibles en campo”, parte señalando Gago.

Siguiendo en esa línea, el estratega argentino expresó toda su gratitud en contar con un jugador como Lichnovsky, quien le puede aportar mucha experiencia al equipo y dio a conocer de las grandes cualidades futbolísticas que posee el defensor.

Lichnovsky es elogiado por Gago | Foto: Photosport

“No sabemos como está, vamos a ver su evolución física, no pongamos fecha de cuándo va estar. Tiene una condiciones impresionantes, tiene las características del futbolista que tiene, tiene jerarquía, jugador de selección, nos va aportar muchísimo dentro y fuera del campo, pero no hay que poner plazos, veamos como va evolucionando y entrenando y a partir de eso, veremos cuando esté disponible”, remarca.

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Gago también elogia a Reinhart y Barrera

Finalmente, Gago también tuvo gratas palabras para lo que es el nivel que ha mostrado Tobías Reinhart y Lucas Barrera, dos jugadores que hoy en día se disputarán un puesto en el mediocampo para ser titulares, por quien su DT indicó el gran aporte que significan ambos en el plantel.

“Son dos jugadores que tienen similares características en muchos aspectos del juego, son agresivos en la marca, tienen buen juego aéreo, Lucas ahí es más alto para el juego aéreo, tienen buena pegada, más Tobías de finalización de jugadas”.

“Son dos jugadores que me gustan mucho y por esto pedí de que estén en este plantel”, cerró.