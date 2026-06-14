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Fútbol Femenino

Tras Colo Colo femenino vs. Deportes Iquique: así queda la tabla del Campeonato Nacional

Las Albas recuperaron el liderato del torneo. La cima sigue disputándose palmo a palmo con la U. de Chile.

Colo Colo femenino se impone a Deportes Iquique y recupera la cima de la tabla.
© Instagram Colo Colo femeninoColo Colo femenino se impone a Deportes Iquique y recupera la cima de la tabla.

Colo Colo Femenino regresó a los triunfos este domingo tras imponerse por 2-0 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, resultado que le permitió recuperar el primer lugar del Campeonato Nacional.

Las dirigidas por Tatiele Silveira tomaron rápidamente el control de las acciones y lograron abrir la cuenta a los 19 minutos. Mary Valencia aprovechó un rebote dentro del área para batir a la portera local y poner en ventaja a las albas.

El dominio del Cacique se mantuvo durante gran parte de la primera etapa y encontró premio nuevamente a los 34′. Yanara Aedo sacó un preciso remate desde la medialuna para aumentar las cifras y establecer el 2-0 con el que se fueron al descanso.

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En el complemento, Colo Colo siguió buscando ampliar la diferencia, pero se encontró con una inspirada Jaidy Ventes, quien evitó nuevas caídas de su arco. Finalmente, las albas administraron la ventaja y sellaron una victoria clave en su lucha por el título.

Colo Colo Femenino recupera la cima de la tabla de posiciones

Gracias a este triunfo, Colo Colo alcanzó los 31 puntos y volvió a ubicarse como líder exclusivo del Campeonato Nacional Femenino. El conjunto albo supera ahora por dos unidades a Universidad de Chile, su principal perseguidor en la clasificación.

Las Guerreras Albas dejan atrás el tropiezo de la fecha anterior y recuperan terreno en una estrecha pelea por el liderato, reafirmando sus aspiraciones de conquistar una nueva corona en el fútbol femenino chileno.

Así queda la tabla del Campeonato Nacional femenino 2026

#ClubJVEDGFGCDGPT
1Colo Colo Femenino1110104514431
2Universidad de Chile Femenino119203152629
3Universidad Católica Femenino108021651124
4Coquimbo Unido Femenino11542145919
5Palestino Femenino115421913619
6Unión Española Femenino115331312118
7Huachipato Femenino114251216-414
8Santiago Wanderers Femenino113351016-612
9U. de Concepción Femenino11326919-1011
10Deportes Iquique Femenino103161119-810
11Magallanes Femenino12318823-1510
12Deportes Temuco Femenino10118626-204
13Deportes Recoleta Femenino1100111145-340
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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