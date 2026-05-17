“Tuvo toda la culpa…”: este es el más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo ante Ñublense

Colo Colo se fue al descanso en ventaja ante Ñublense, sin embargo los hinchas albos lanzaron duros dardos contra uno de los titulares.

Arturo Vidal fue el principal apuntado por los hinchas de Colo Colo pese a la ventaja parcial 2-1 sobre Ñublense por la fecha 12 de la Liga de Primera, en un duelo donde el Cacique dominó gran parte del primer tiempo en el Estadio Monumental.

El “King” quedó en el centro de las críticas tras un error en la salida que terminó provocando el descuento del cuadro chillanejo, jugada que rápidamente generó molestia entre los fanáticos albos en redes sociales, especialmente en X.

“Tuvo toda la culpa, era reventarla a la m…”, “qué rechazo indecente de Vidal” y “debe de reventar como sea la pelota”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron durante el entretiempo, apuntando directamente contra el volante de la selección chilena.

Pese al grosero error defensivo, Colo Colo logró irse al descanso con ventaja en el marcador, aunque el episodio volvió a poner bajo la lupa al experimentado mediocampista, quien nuevamente dividió opiniones entre los hinchas del cuadro popular.

Así fueron las críticas contra el King

Arturo Vidal tuvo toda la culpa en el gol de #Ñublense, era reventarla a la mierda #VamosColoColo — MØ | 29 de enero 2024😔 ✌️ (@MacPC32) May 17, 2026

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El multicampeón Vidal no puede reventar una pelota y le tira la culpa al arquero.



Increíble.#VamosColoColo — x.x (@_luispipe) May 17, 2026

Para mi el que falla en el gol de ñublense es Vidal, y el que sigue equivocando es Vidal #ColoColo — Don Oswald Beer (@TheColinRock) May 17, 2026

#vamoscolocolo malito el partido de Vidal, lentisimo y cometiendo errores peligrosos!!! — Altanis Ortizkhan (@vitokoquirqui) May 17, 2026

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Que haces Vidal por la cresta #VamosColoColo — Don Coto Siesta (@CotoSiestaAlbo) May 17, 2026

Aparte de la cagaita de vidal no hay mas arquero ? #VamosColoColo — Gerson (@GersonC94263597) May 17, 2026

Vidal incapaz de mandar una pelota a la chucha y entran cuatro hueones de Ñublense solos a cabecear en área chica nuestra. — Myron Gains (@MyronGains1) May 17, 2026

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