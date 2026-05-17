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Liga de Primera

“Tuvo toda la culpa…”: este es el más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo ante Ñublense

Colo Colo se fue al descanso en ventaja ante Ñublense, sin embargo los hinchas albos lanzaron duros dardos contra uno de los titulares.

Colo Colo vence 2-1 a Ñublense tras el primer tiempo en Macul.
© PhotosportColo Colo vence 2-1 a Ñublense tras el primer tiempo en Macul.

Arturo Vidal fue el principal apuntado por los hinchas de Colo Colo pese a la ventaja parcial 2-1 sobre Ñublense por la fecha 12 de la Liga de Primera, en un duelo donde el Cacique dominó gran parte del primer tiempo en el Estadio Monumental.

El “King” quedó en el centro de las críticas tras un error en la salida que terminó provocando el descuento del cuadro chillanejo, jugada que rápidamente generó molestia entre los fanáticos albos en redes sociales, especialmente en X.

“Tuvo toda la culpa, era reventarla a la m…”, “qué rechazo indecente de Vidal” y “debe de reventar como sea la pelota”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron durante el entretiempo, apuntando directamente contra el volante de la selección chilena.

Pese al grosero error defensivo, Colo Colo logró irse al descanso con ventaja en el marcador, aunque el episodio volvió a poner bajo la lupa al experimentado mediocampista, quien nuevamente dividió opiniones entre los hinchas del cuadro popular.

Así fueron las críticas contra el King

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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