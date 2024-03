Damián Pizarro no ha tenido una gran continuidad en el inicio de la temporada 2024 de Colo Colo. El centrodelantero sólo ha tenido la chance de jugar como titular en el triunfo del Cacique por 2-0 ante Huachipato y la igualdad sin goles ante Coquimbo Unido.

En ambos compromisos no ha hecho goles, y tampoco pudo anotar cuando ingresó ante Godoy Cruz, O’Higgins y Universidad de Chile. El histórico exfutbolista de los Albos y ayudante de Mirko Jozic en el 1991, Eddio Inostroza, siente que al joven centrodelantero deben dejarlo en calma.

“Hay que dejarlo tranquilo, porque van a tener que tomarlo como inversión. Colo Colo lo tomó como inversión, es un capital que tiene ahí, que está vendido y no hay que enterrarlo. Sería nefasto que Colo Colo lo enterrara”, comentó en conversación con BOLAVIP.

Don Yeyo siente que el jugador debe tener un profesor especializado para trabajar definición: “La opinión pública generalizada está en esa de poco creíble, por la poca concreción que tiene, pero lo que pasa es que en el último tiempo no ha jugado. Incluso podrían ponerle un especialista —no digo un exjugador sino que un entrenador— para que haga trabajo de reforzamiento sobre los remates, en movilidad, en movimiento, en desplazamiento, en giros, en muchas cosas, que hay una cantidad enorme”.

Eddio Inostroza piensa que Damián Pizarro debe tener un profesor (Foto: Photosport)

Inostroza siente que debe ser un entrenador más que un exfutbolista con destacada trayectoria goleadora como es el caso de Carlos Caszely o Esteban Paredes, ídolos del Cacique. “Ellos fueron grandes jugadores, no digo que no sepan. Uno es la vivencia, que ellos la tienen y la demostraron, y otro es el profesor. Tiene que ser un entrenador que tenga pautas de trabajo. No sé si querrán invertir en buscarse uno (en el Cacique), pero no traigan argentinos por favor”, expresó el ayudante de Jozic en Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991.

¿Cuándo Damián Pizarro se marchará al Udinese de Italia?

El centrodelantero está viviendo su último semestre en Colo Colo. A inicios de julio, el joven futbolista se unirá al Udinese, club con el que firmó contrato.