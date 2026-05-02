Confirmado: El partido de Colo Colo que no tendrá transmisión televisiva y sólo se podrá ver en HBO MAX

Colo Colo está concentrado de lleno en lo que pueda pasar el día de mañana en el Estadio Monumental, recinto en donde tendrá que recibir la visita de Coquimbo Unido por una fecha pendiente de la Liga de Primera 2026.

Para la ocasión, se espera que cerca de 40 mil espectadores se acerquen a la comuna de Macul para alentar al Cacique, quien en caso de ganar (empatando también) quedará como exclusivo líder de la competición nacional.

Los hinchas albos, eso sí, no están muy felices: en las últimas horas se confirmó que uno de los partidos de Colo Colo no tendrá transmisión televisiva y solo se podrá ver a través de la aplicación HBO MAX.

Colo Colo enfrentará por tercera vez en el semestre a Deportes Concepción. | Foto: Photosport

Se trata del partido a desarrollarse el 9 de mayo en el Estadio Monumental por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga, donde los dirigidos por Fernando Ortiz recibirán a Deportes Concepción.

La medida no cayó para nada bien en los hinchas de Colo Colo, quienes se manifestaron a través de Redes Sociales por la decisión que se tomó para la transmisión de este encuentro deportivo asegurando que muchos no podrán verlo.

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Lo cierto es que la decisión para el partido de Colo Colo va en la línea de lo que sucederá este fin de semana con Universidad de Chile, donde el duelo de los azules ante La Serena sólo podrá ser visto en HBO MAX.

En síntesis

Colo Colo será líder exclusivo de la liga si empata o gana ante Coquimbo Unido.

El duelo del 9 de mayo contra Deportes Concepción se transmitirá solo por HBO MAX.

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