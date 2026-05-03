Formación CONFIRMADA de la UC ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga 2026

Universidad Católica se prepara para un nuevo desafío en la Copa de la Liga 2026, en un duelo ante Universidad de Concepción donde buscará sostener su buen momento y seguir sumando confianza en el plano local.

El equipo dirigido por Daniel Garnero llega a este compromiso con la moral en alto tras una valiosa victoria ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, resultado que le permitió escalar hasta el primer puesto del Grupo D.

Sin embargo, el calendario no da respiro y la UC ya proyecta su próximo desafío, ya que deberá enfrentar a Cruzeiro a mitad de semana. Por lo mismo, el técnico argentino decidió introducir varios cambios en la formación, pensando tanto en la rotación como en el duelo ante el Campanil.

Daniel Garnero cambia todo el equipo pensando en la Libertadores | FOTO: Cesar Munoz/API/Photosport

La UC va con un tridente Sub 21 y sin varios de sus titulares

A raíz de esto, Garnero optó por darle descanso a Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Justo Giani, quienes no fueron considerados en la citación.

¿Cómo formarán los Cruzados? Para este encuentro, el elenco precordillerano saldrá a la cancha con: Darío Melo; Bernardo Cerezo, Agustín Farías, Daniel González y José Salas; Gary Medel, Jimmy Martínez y Matías Palavecino; Diego Corral, Juan Francisco Rossel y Martín Gómez.

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Con esta alineación, los Cruzados buscarán imponer condiciones ante el cuadro de la Octava Región y mantenerse en la pelea del Grupo B, donde Ñublense lidera con 10 unidades, seguido por la UC con 6, en una zona donde solo el primero avanza a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan U. de Concepción vs. U. Católica por Copa de la Liga?

Universidad de Concepción y Universidad Católica se verán las caras este domingo 3 de mayo en el Estadio Ester Roa Rebolledo, a contar de las 12:30 horas. El duelo es válido por la Fecha 4 de la Copa de la Liga.