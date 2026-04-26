Sin hacer un gran partido, Colo Colo mostró una abrumadora posesión de balón del 77% en el primer tiempo del partido disputado ante Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Tras varias llegadas de peligro contenidas por el portero Sanhueza, la apertura de la cuenta llegó a los 29 minutos. Maximiliano Romero fue derribado en el área por David Retamal, y el propio delantero argentino se encargó de canjear el penal por gol con un remate cruzado.

En el complemento, el “Campanil” adelantó líneas y encontró premio a su insistencia. A los 75 minutos, tras un tiro de esquina, el histórico Osvaldo González capturó un despeje de volea para poner el 1-1 parcial. El partido se complicó para Colo Colo con la lesión de Jonathan Villagra, quien debió abandonar el campo a los 80 minutos.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, apareció la jerarquía de los refuerzos. En el segundo minuto de descuento (90+2′), un tiro de esquina servido por Claudio Aquino fue conectado de cabeza por Javier Correa, quien sentenció el 2-1 definitivo. El goleador recibió amarilla por sacarse la camiseta en un festejo que desató la euforia alba en Concepción.

Impacto en la Tabla de Posiciones

Con este resultado, Colo Colo alcanza los 21 puntos, quedando como colíder del certamen junto a Deportes Limache. Aunque los “Tomateros” mantienen el primer puesto por diferencia de gol, el equipo popular cuenta con un partido pendiente ante Coquimbo Unido que podría dejarlos como líderes exclusivos. Por su parte, la UdeC dejó pasar la oportunidad de meterse en zona de copas internacionales.

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