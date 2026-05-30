El histórico portero hizo el ejercicio de refrescarles la memoria a los hinchas, recordando que el capitán bicampeón de América también pecó de inexperto.

Los errores de Gabriel Maureira en el triunfo de Colo Colo sobre Deportes La Serena siguen generando debate. El joven arquero albo fue protagonista involuntario en los dos goles del cuadro granate, encendiendo las críticas pese a la victoria por 4-2 del Cacique.

Sin embargo, una voz autorizada salió en defensa del guardameta. Se trata de Óscar Wirth, histórico arquero de los tres grandes y mundialista con Chile en España 1982, quien conversó con Bolavip y pidió paciencia con el portero de apenas 18 años.

Para el ex seleccionado nacional, las equivocaciones forman parte natural del proceso de crecimiento de cualquier arquero joven, recordando incluso los complejos inicios de Claudio Bravo en el profesionalismo.

Óscar Wirth compara el momento de Maureira con los primeros pasos de Claudio Bravo

“A ver, para la gente de Colo Colo, que de pronto se olvida rápido de las cosas, cuando recién apareció Bravo jugando en Colo Colo, cuántas situaciones como estas parecían ocurrir. Y estamos hablando de, para mí, el mejor arquero que ha tenido Chile”, señaló Wirth.

El otrora golero recordó que el bicampeón de América también cometió errores importantes durante sus primeros años defendiendo el arco albo: “Sin embargo, cuando recién apareció, con su juventud y con sus ganas de hacer las cosas, cometió muchos errores también. Y errores en partidos que eran importantes”, agregó.

Óscar Wirth le pone todas sus fichas a Gabriel Maureira. (Photosport)

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Wirth destacó que la clave estuvo en la capacidad del histórico capitán de La Roja para aprender de esos momentos y transformarse en uno de los mejores futbolistas de la historia del país: “Supo sobreponerse a todo eso y después nos demostró lo que fue capaz de hacer. Entonces, yo creo que acá es algo parecido también”, afirmó.

“El arco es complejo, no es tan simple como se ve”

El ex arquero también explicó que la posición tiene un nivel de exigencia distinto al resto de los futbolistas y que muchas veces desde fuera se juzga sin considerar la dificultad real del puesto: “Él debe tener bastante responsabilidad sobre sus hombros porque querrá hacerlo bien, indudablemente. Pero de pronto pasan cosas, el arco es complejo, no es tan simple como se ve”, comentó.

“Cuando uno está sentado es muy fácil opinar, pero estar ahí parado en el arco, cuando uno ve la dimensión y la velocidad del balón, es otra cosa realmente”, profundizó.

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Finalmente, Wirth cerró con un mensaje de respaldo para el joven arquero de Colo Colo, insistiendo en que estos episodios pueden transformarse en un aprendizaje fundamental para su carrera. “Paciencia. Yo creo que hay que aceptárselo por la juventud que él tiene. Indudablemente, si es inteligente, esto será un muy buen comienzo para darse cuenta de qué cosas tiene que hacer y qué no”, concluyó.

DATOS CLAVE

El exguardameta Óscar Wirth defendió al juvenil Gabriel Maureira tras recibir críticas por sus errores.

El mundialista comparó las fallas de Maureira con los inicios profesionales de Claudio Bravo.

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