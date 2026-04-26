Este domingo se enfrentaron Universidad de Concepción y Colo Colo por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, donde el Campanil recibió al Cacique en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En el principal recinto deportivo de la Región del Biobío todo era fiesta tras el gol de Maximiliano Romero a los 30 minutos, pues llegaron 16 mil hinchas albos a Collao.

Pero la algarabía se traspasó al equipo local en los 76′, cuando convirtió un verdadero golazo el experimentado defensa y capitán Osvaldo González.

El ex Universidad de Chile sorprendió al joven portero Gabriel Maureira con un zapatazo de zurda, agarrando el balón de lleno luego del despeje de Tomás Alarcón tras un tiro de esquina.

Esta fue la primera conquista de Rocky González esta temporada con el Campanil, indicando que sigue vigente a sus 41 años.

Mira el VIDEO a continuación:

🥊⚽🟡🔵 UN JAB PERFECTO DE ROCKY



Osvaldo González soltó un zapatazo en área de #ColoColo y puso el 1-1 para Universidad de Concepción, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 11 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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En síntesis