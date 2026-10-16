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VIDEO: Vozinha aparece en concierto en Santiago y se lleva una ovación del público

El arquero de Colo Colo llegó al Santander Arena para ver el show de la banda mexicana Grupo Frontera y se llevó todos los aplausos.

Vozinha fue visto en concierto en Santiago. (Foto: Photosport)
Vozinha fue visto en concierto en Santiago. (Foto: Photosport)

En Colo Colo empiezan a dar vuelta la página tras la caída por 5-2 ante Coquimbo Unido del pasado domingo, aunque también hay tiempo de distracción para el plantel albo, como lo hizo el arquero Vozinha.

Quien está próximo a viajar a la gala del Balón de Oro en Londres, donde está nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor portero, fue captado en un concierto en el Santander Arena.

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Esto ocurrió anoche en el show de la banda mexicana Grupo Frontera, donde el caboverdiano estuvo en primera fila y recibió la ovación de todo el público presente.

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Cuando la agrupación bajó del escenario a saludar a los asistentes, se encontró con el golero de 40 años, quienes lo reconocieron de inmediato y se acercaron a saludarlo, pues se trata nada más que de la revelación del Mundial 2026.

El momento apareció en las pantallas gigantes del principal recinto de espectáculos de Santiago, destando los gritos y los aplausos de los asistentes.

También fue captado por las cámaras de varios fanáticos del grupo que interpreta música regional mexicana, con éxitos como ‘un x100to’, ‘No Se Va’ y ‘El Amor de Su Vida’.

Mira el VIDEO a continuación:

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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