VIDEO: Vozinha aparece en concierto en Santiago y se lleva una ovación del público

El arquero de Colo Colo llegó al Santander Arena para ver el show de la banda mexicana Grupo Frontera y se llevó todos los aplausos.

En Colo Colo empiezan a dar vuelta la página tras la caída por 5-2 ante Coquimbo Unido del pasado domingo, aunque también hay tiempo de distracción para el plantel albo, como lo hizo el arquero Vozinha.

Quien está próximo a viajar a la gala del Balón de Oro en Londres, donde está nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor portero, fue captado en un concierto en el Santander Arena.

Esto ocurrió anoche en el show de la banda mexicana Grupo Frontera, donde el caboverdiano estuvo en primera fila y recibió la ovación de todo el público presente.

Cuando la agrupación bajó del escenario a saludar a los asistentes, se encontró con el golero de 40 años, quienes lo reconocieron de inmediato y se acercaron a saludarlo, pues se trata nada más que de la revelación del Mundial 2026.

El momento apareció en las pantallas gigantes del principal recinto de espectáculos de Santiago, destando los gritos y los aplausos de los asistentes.

También fue captado por las cámaras de varios fanáticos del grupo que interpreta música regional mexicana, con éxitos como ‘un x100to’, ‘No Se Va’ y ‘El Amor de Su Vida’.

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