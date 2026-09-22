VIDEO | Vozinha lleva la pasión por Colo Colo a Cabo Verde y sorprende a sus compañeros

El portero de Colo Colo, Vozinha llevó toda la pasión del 'Cacique' a su Selección de Cabo Verde.

El portero de Colo Colo, Vozinha hoy tiene su retorno a lo que es su Selección de Cabo Verde para las Fecha FIFA tras lo que fue su tremenda actuación en el Mundial 2026, el que dejó a portero con un nuevo estatus.

Hoy, el guardameta de 40 años se prepara para lo que será la Copa Aficana de Naciones, en la que su país forma parte del Grupo K y se enfrentará en esta Fecha FIFA ante Malí y Ruanda.

Dentro de la preparación a estos partidos, el portero del ‘Cacique’ sorprendió con una gran sorpresa a algunos de sus compañeros, a quienes le obsequió la polera de Colo Colo, ‘Arellanizando’ al conjunto de Cabo Verde.

Esta acción fue captada por las historias del atacante Gilson Tavares, quien en su cuenta de Instagram lució una camiseta del ‘Cacique’ que le regaló Vozinha, la que agradeció en un video y mientras realizaba el signo particular de los hinchas de Colo Colo.

VIDEO: VOZINHA ‘ARELLANIZA’ A SUS COMPAÑEROS EN CABO VERDE