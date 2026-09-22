Carlos Caszely respalda con todo a este jugador de Colo Colo y lanza: “¿Por qué reventamos a…”

En Colo Colo ha existido un importante debate dentro del arco del ‘Popular’, en donde Fernando Ortiz tendrá que tomar una decisión importante sobre el portero titular para esta recta final del año, en la que Fernando de Paul, Gabriel Maureira y Vozinha son las grandes opciones.

Sobre esto, un ídolo del fútbol chileno como lo es Carlos Caszely conversó con el programa ‘Fútbol y Parrilla’ en Youtube y se refirió a lo que es esta gran interrogante en Colo Colo, en la que salió en respaldo de Gabriel Maureira para quedarse con el puesto.

“Está jugando el chico Maureira en Colo Colo y le traen a Vozinha. Está bien, marketing, espectacular. El cabro ha hecho un gran campeonato, pero se manda una y ya dicen: ”oh a ese cabro le falta“, parte indicando Caszely.

Siguiendo en esa línea, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ pone en comparación lo que ha sido la forma de análisis por Vozinha con Maureira, en la que indica que se termina siendo más fulminante con el joven portero que con el experimentado golero de Cabo Verde.

Caszely respalda Maureira | Foto: Photosport

“Vozinha, con toda la trayectoria que tiene, igual se le soltaron dos pelotas y nadie dijo nada, entonces, ¿Por qué reventamos a los cabros nuestros?”, declara.

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Finalmente, Caszely no duda en que Gabriel Maureira se transformará en el próximo arquero de la Selección Chilena, pero hace el importante llamado a que lo dejen seguir desarrollándose dentro del arco de Colo Colo, para que su carrera pueda ir en ascenso.

“Ese cabro va a ser arquero de la selección a futuro, pero dejémoslo que juegue. El matemático, ¿por qué se hace matemático? Porque estudia matemática; el futbolista tiene que jugar al fútbol”, cerró.