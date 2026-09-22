Selección chilena disputará inédito Mundial Sub 15 con 191 países: fechas, rivales y fixture

La FIFA entregó detalles del nuevo mundial juvenil que se disputará en las próximas semanas en Azerbaiyán y que contará con 191 países.

La Selección Chilena ya tiene rivales para disputar el primer Mundial Sub 15 de la historia, torneo que se desarrollará este año en Azerbaiyán y que contará con una inédita participación de 191 países. La Roja quedó ubicada en el Grupo E, donde enfrentará a España, Kuwait, Barbados, Congo y Tayikistán.

El campeonato se disputará entre el 24 y el 30 de octubre y tendrá un formato completamente diferente al de las tradicionales competencias organizadas por la FIFA. Los partidos se jugarán con ocho futbolistas por equipo, en dos tiempos de 20 minutos y sobre canchas de dimensiones reducidas.

Un Mundial Sub 15 en una semana

Los encuentros se disputarán en terrenos de 68 x 47 metros, aunque las porterías mantendrán el tamaño reglamentario. De esta manera, el certamen buscará presentar una modalidad inédita para una competencia mundial de selecciones juveniles.

Según informó la FIFA, a lo largo del torneo se disputarán cerca de 1.000 partidos, una cifra que obligará a concentrar una gran cantidad de encuentros en pocas jornadas. Incluso, en algunas canchas se llegarán a jugar hasta 10 partidos durante un mismo día.

Así, Chile será parte de un histórico torneo que reunirá a 191 selecciones y que tendrá a Azerbaiyán como sede durante una semana, con un novedoso formato para la categoría Sub 15.

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El fixture de Chile en el Mundial Sub 15

24 de octubre: Chile vs. España

Chile vs. España 25 de octubre: Chile vs. Kuwait

Chile vs. Kuwait 25 de octubre: Chile vs. Barbados

Chile vs. Barbados 26 de octubre: Chile vs. Congo

Chile vs. Congo 26 de octubre: Chile vs. Tayikistán