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Mundial Sub 15

Selección chilena disputará inédito Mundial Sub 15 con 191 países: fechas, rivales y fixture

La FIFA entregó detalles del nuevo mundial juvenil que se disputará en las próximas semanas en Azerbaiyán y que contará con 191 países.

La Rojita jugará un inédito Mundial Sub 15 en Euroasia.
© LaRoja.clLa Rojita jugará un inédito Mundial Sub 15 en Euroasia.

La Selección Chilena ya tiene rivales para disputar el primer Mundial Sub 15 de la historia, torneo que se desarrollará este año en Azerbaiyán y que contará con una inédita participación de 191 países. La Roja quedó ubicada en el Grupo E, donde enfrentará a España, Kuwait, Barbados, Congo y Tayikistán.

El campeonato se disputará entre el 24 y el 30 de octubre y tendrá un formato completamente diferente al de las tradicionales competencias organizadas por la FIFA. Los partidos se jugarán con ocho futbolistas por equipo, en dos tiempos de 20 minutos y sobre canchas de dimensiones reducidas.

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Un Mundial Sub 15 en una semana

Los encuentros se disputarán en terrenos de 68 x 47 metros, aunque las porterías mantendrán el tamaño reglamentario. De esta manera, el certamen buscará presentar una modalidad inédita para una competencia mundial de selecciones juveniles.

Según informó la FIFA, a lo largo del torneo se disputarán cerca de 1.000 partidos, una cifra que obligará a concentrar una gran cantidad de encuentros en pocas jornadas. Incluso, en algunas canchas se llegarán a jugar hasta 10 partidos durante un mismo día.

Así, Chile será parte de un histórico torneo que reunirá a 191 selecciones y que tendrá a Azerbaiyán como sede durante una semana, con un novedoso formato para la categoría Sub 15.

El fixture de Chile en el Mundial Sub 15

  • 24 de octubre: Chile vs. España
  • 25 de octubre: Chile vs. Kuwait
  • 25 de octubre: Chile vs. Barbados
  • 26 de octubre: Chile vs. Congo
  • 26 de octubre: Chile vs. Tayikistán
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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