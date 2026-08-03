El nuevo fichaje de Colo Colo se hizo los exámenes médicos en Santiago y ahora procederá a firmar su contrato con el Cacique.

En Colo Colo siguen adelante con el itinerario de su nuevo fichaje, el arquero caboverdiano Vozinha, quien arribó anoche al país para sumarse al líder de la Liga de Primera.

Este lunes se esperaba que el portero de 40 años se sometiera a la revisión médica a primera hora, donde lo estaban esperando en la Clínica Meds de La Dehesa.

Pero el golero recién apareció pasadas las 09:00 horas junto al equipo de Colo Colo que lo está acompañando en sus primeros movimientos en Chile.

En total, estuvo cerca de 3 horas al interior del centro asistencial donde comenzó con las pruebas cardíacas. Según informaron desde el club, pasó todas las pruebas sin problemas.

Luego del mediodía Vozinha salió de la clínica luciendo el buzo del cuadro popular, para volver al hotel donde está hospedando en el sector oriente de Santiago.

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Lo que se viene para Vozinha

Tras el almuerzo, el arquero revelación del Mundial 2026 se desplazará al Estadio Monumental, donde conocerá las instalaciones de la institución alba y firmará su contrato, que en un principio es por seis meses, con la opción de renovar por una temporada.

Mientras que mañana (martes) vivirá su primer entrenamiento en La Ruca y será presentado ante los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Finalmente, el miércoles tienen planeado un recibimiento a estadio lleno, donde fue autorizado un aforo de 42 mil espectadores.

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En síntesis