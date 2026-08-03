Cuál es el nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo y cuándo debuta en el Masters 1000 de Montreal

El tenista chileno cumplió una gran actuación en Washington lo que le permitió dar un gran salto en el ranking ATP. Ahora viene Canadá.

Alejandro Tabilo sigue recuperando terreno en el circuito ATP. Luego de su gran actuación en el ATP 250 de Washington, donde alcanzó las semifinales antes de caer frente al español Rafael Jódar, el tenista chileno fue premiado con un importante ascenso en el ranking mundial.

La nueva clasificación publicada este lunes dejó al zurdo en el puesto 26 del mundo, escalando cuatro posiciones respecto a la semana anterior. Un salto que llega en un momento clave de la temporada, justo antes del inicio de la gira de Masters 1000 sobre cemento en Norteamérica.

WASHINGTON, DC – AUGUST 01: Alejandro Tabilo of Chile celebrates during a men’s singles match against Rafael Jodar of Spain on day six of the Mubadala DC Open 2026 at William H.G. FitzGerald Tennis Center on August 01, 2026 in Washington, DC. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

¿Cuándo debuta en el Masters 1000 de Canadá?

Esta semana, Tabilo disputará el Masters 1000 de Montreal, torneo en el que ingresó como cabeza de serie y quedó libre en la primera ronda. Su estreno será directamente en la segunda fase, donde enfrentará al ganador del duelo entre el polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense Marcos Giron. Su debut está previsto entre miércoles y jueves, mientras que en una eventual tercera ronda podría chocar con el ruso Daniil Medvédev, actual número 6 del mundo.

El calendario del chileno continuará cargado durante agosto. Tras Montreal, Tabilo competirá en el Masters 1000 de Cincinnati, luego disputará el ATP 250 de Winston-Salem y cerrará la gira norteamericana en el US Open, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto.

El debut de Tabilo y toda la acción del Masters 1000 de Canadá podrás verla EN VIVO a través del plan premium de Disney+.

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Así está actualmente el ranking ATP