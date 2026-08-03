Revelan la cantidad exacta que ganará Vozinha de sueldo en Colo Colo: salario final

El arquero caboverdiano de 40 años se convertirá en uno de los mejores sueldos de Colo Colo y del fútbol chileno en la temporada 2026.

La llegada de Vozinha a Colo Colo es sin duda uno de los fichajes más potentes del mercado chileno en los últimos años. Tras su brillante actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026, el arquero de 40 años dará un importante salto en el aspecto económico tras cerrar su acuerdo con los albos.

Después de varios días de intensas negociaciones, el guardameta ya se encuentra en Chile para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato con el Cacique. El portero fue recibido por una multitud de hinchas en el Aeropuerto de Santiago y este lunes iniciará oficialmente su camino como nuevo refuerzo albo.

¿Cuál será el salario de Vozinha en Colo Colo?

Según informó El Mercurio, Vozinha percibirá un sueldo cercano a los 50 mil dólares mensuales, cifra que equivale aproximadamente a 47 millones de pesos chilenos. Se trata de una mejora considerable respecto a lo que recibía en el GD Chaves de Portugal, donde su salario rondaba los 10 mil dólares al mes.

De esta manera, el héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026 quintuplicará sus ingresos con su arribo al fútbol chileno. El arquero vivirá así el contrato más importante de su carrera, luego de transformarse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo y convertirse en uno de los fichajes más mediáticos de la temporada en la Liga de Primera.

Ahora solo resta la oficialización por parte de Colo Colo. Si supera sin inconvenientes los exámenes médicos, Vozinha firmará su vínculo con el club, y este martes realizará su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Fernando Ortiz para luego ser presentado ante los medios en el Estadio Monumental.

Publicidad

Vozinha llegó al hotel en la camioneta Jetour 🤟🏻⚪️⚫️



—



Vozinha arrived at the hotel accompanied by Jetour.



—



A Vozinha chegou ao hotel acompanhado pela Jetour. pic.twitter.com/Esj9XH6cJW — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Si logra pasar los exámenes médicos, quedará a criterio del técnico argentino cuándo lo convocará, ya que el próximo partido del Cacique será de visita ante Unión La Calera, el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 18 de la Liga de Primera.

El compromiso subsiguiente asoma como la gran oportunidad para el golero de 40 años, pues no está tan encima y además será de local, cuando el cuadro popular reciba a O’Higgins en el Estadio Monumental el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas.