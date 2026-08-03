El arquero caboverdiano ya está en nuestro país y en Colo Colo recibieron la autorización para darle una bienvenida de mega estrella.

El domingo por la noche llegó finalmente Vozinha a Chile para sumarse a Colo Colo en el que ha sido el fichaje más mediático del último tiempo en el fútbol chileno.

Quien fuera la gran revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde, que lo llevó a ser el arquero con más seguidores en redes sociales a nivel global, aceptó la propuesta de embarcarse en esta aventura con el Cacique, que será su primera experiencia en Sudamérica.

El portero de 40 años tuvo un recibimiento a lo rockstar en el Aeropuerto de Santiago, con cientos de hinchas colocolinos que lo estaban esperando y también con presencia de prensa nacional e internacional.

Su itinerario en el país continuaba este lunes con los exámenes médicos y mañana (martes) con la presentación ante los medios en el Estadio Monumental.

Pero ahora se agregará otro evento, pues en Colo Colo quieren tirar la casa por la ventana y darle una bienvenida de mega estrella en La Ruca.

Así lo dio a conocer esta jornada el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien reveló que Blanco y Negro fue autorizado para convocar a 42 mil espectadores en el Monumental el miércoles 5 de agosto a las 19:30 horas.

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Captura de la publicación de Cristián Alvarado en X.

Con ello buscarán emular la bienvenida que le hicieron a Arturo Vidal en su regreso al club a inicios de 2024, quien repletó el reducto de Macul, llegó en helicóptero y luego montó a caballo en la cancha disfrazado de rey.

En síntesis

Vozinha llegó a Chile el domingo para sumarse al equipo de Colo Colo.

el domingo para sumarse al equipo de Colo Colo. 42 mil espectadores asistirán al Estadio Monumental para su bienvenida el 5 de agosto.

asistirán al Estadio Monumental para su bienvenida el 5 de agosto. Arquero de 40 años tendrá su presentación oficial ante los medios este martes.