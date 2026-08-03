Este sería el número que utilizaría Vozinha en Colo Colo tras su llegada al Cacique

Se conoció en las últimas horas la dorsal que ocupará Vozinha en Colo Colo.

Colo Colo ha hecho noticia en las últimas horas y todo eso tras la llegada de su primer refuerzo en este segundo semestre, en la que es el portero de Cabo Verde, Vozinha.

El guardameta que viene se de ser una de las grandes sorpresas en el Mundial 2026, llegó a suelo nacional en las últimas horas y alista sus últimos detalles para ser presentado en Colo Colo.

Durante esta mañana, el guardameta se realizó los examénes médicos, los que pasó sin inconvenientes y que ahora solo restaría la firma para poder oficializar su llegada al club.

Ahora, solo resta a esperar lo que será la presentación del portero de Cabo Verde en Colo Colo, la que será oficializado en conferencia de prensa el martes 4 de agosto y dejando una gran interrogante… ¿Qué dorsal ocupará Vozinha?.

Este sería el número que ocupará Vozinha | Foto: Photosport

Esta pregunta ya parece tener respuesta, ya que según señalaron desde Dale Albo, el portero de Colo Colo utilizaría la dorsal 29 con su reconocido apodo de Vozinha en la camiseta.

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Con este detalle ya confirmado, ya estaría todo preparado para lo que será la presentación de Vozinha, la que sin duda promete y genera mucha expectación en el ‘Cacique’.

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