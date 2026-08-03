Felipe Salomoni encuentra nuevo club tras su salida de Universidad de Chile: seguirá en el fútbol chileno

El jugador con pasado en la Universidad de Chile seguirá su carrera en el fútbol chileno.

En la Universidad de Chile tomaron importantes decisiones para lo que será la segunda parte de la temporada, en el que los ‘Azules’ definieron la continuidad de algunos jugadores y la salida de otros en el equipo de Fernando Gago.

Uno de los jugadores que partió del ‘Romántico Viajero’ fue el defensor argentino, Felipe Salomoni, quien no estaba en los planes de Gago para la segunda parte del año y terminó saliendo del club.

Si bien su salida de la Universidad de Chile ya se dio hace un buen tiempo, el jugador seguía sin encontrar un club de cara al segundo semestre de este 2026, algo que hoy parece llegar a su fin, tras encontrar un nuevo club y en el fútbol chileno.

El nuevo club de Felipe Salomoni sería Audax Italiano, quien tendría todo listo para oficializar el arribo del ex Universidad de Chile de cara al segundo semestre.

Salomoni seguría en Chile | Foto: Photosport

Así lo informaron en las últimas horas desde Radio ADN, en la que indicaron que el argentino de 23 años seguirá su carrera en otro club dentro del fútbol chileno en este 2026.

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Se espera que las próximas horas puedan ser importantes para definir este fichaje de Felipe Salomoni en Audax Italiano, club que desea a la brevedad oficializar su arribo.

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