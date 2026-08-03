Fernando Gago cuenta la firme sobre la ausencia de Marcelo Díaz en la U. de Chile: “Fue por…”

El estratega Fernando Gago habló de lo que fue la ausencia de Marcelo Díaz en el triunfo de la U ante Huachipato.

Universidad de Chile consiguió un nuevo triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ vencieron por 2-0 a Huachipato gracias a los goles de Eduardo Vargas y Marcelo Morales, sumando tres puntos claves que lo mantienen peleando por la parte alta del torneo.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación en la sala de conferencia del Estadio Nacional y habló sobre un importante tema, que fue la marginación de Marcelo Díaz en la convocatoria de este duelo, explicando sus motivos.

“Lo de Marcelo (Díaz) fue una decisión táctica, creía que el partido se me podía dar de determinadas circunstancias y necesitaba un defensor más, porque Matías (Zaldivia) estaba estipulado de que no jugara más de 45 minutos. Por cualquier imprevisto, necesitaba tener dos defensores centrales en el banco“, partió señalando Gago.

Gago explicó la ausencia de Díaz en la U | Foto: Photosport

Gago y sus elogios a Aránguiz y Assadi

Dentro de lo que fue el triunfo, el DT destacó lo que fue el trabajo de Charles Aránguiz, quien volvió a la titularidad en la Universidad de Chile y mostró su mejor versión futbolística, la que dejó más que satisfecho al entrenador argentino.

“El caso de Charles, nadie va a discutir su jerarquía, es un jugador de jerarquía, que entiende situaciones de partido, hoy el partido necesitaba mucho control de pelota y eso es lo que pretendía con él y a partir de eso tener esa dinámica que tiene para poder atacar”, remarcó.

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Concluyendo, Gago también habló de lo que fue el partido de Lucas Assadi, quien también, tras un largo tiempo, volvió a ser titular dentro de su equipo y mostró una gran versión, en la que le dejó un mensaje por si quiere seguir como titular.

“Lucas es un jugador de muchas cualidades, que a mí me gusta muchísimo, decidí que hoy juegue los 90 minutos, como hace unas semanas atrás decidí en que no juegue, cada jugador se tiene que ganar el puesto en cada entrenamiento para poder jugar el partido”, cerró.