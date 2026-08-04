Vozinha emocionó al mundo entero al hablar de sus abuelos en Colo Colo: “Donde quiera que estén”

El arquero de Cabo Verde abrió su corazón durante su presentación en Colo Colo donde recordó su infancia y sus abuelos.

La presentación de Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo también dejó un emotivo momento en el Estadio Monumental. Este martes, el experimentado arquero de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, enfrentó su primera conferencia de prensa como flamante refuerzo albo.

En la instancia, el guardameta de 40 años no sólo habló de fútbol y de expectativas profesionales, sino que además abrió su corazón y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al recordar a sus abuelos, quienes lo criaron e inspiraron el apodo con el que hoy es conocido en todo el mundo.

Vozinha se emocionó al recordar su camino profesional y su infancia en Cabo Verde (Getty Images).

Josimar Dias explicó el profundo significado que tiene el nombre Vozinha en su vida personal y que está dedicado a sus abuelos. “Mis abuelos fueron todo para mí, la educación. Ellos deben estar muy felices donde quiera que estén, representar a mi familia de la mejor manera, estoy muy agradecido por cómo me educaron”, confesó.

El portero también reflexionó sobre el enorme cambio que experimentó su vida tras convertirse en figura de la Copa del Mundo y reconoció que cumplir el sueño de disputar un Mundial superó cualquier expectativa que tuvo durante su infancia.

“Desde niño soñé jugar un Mundial. Siempre fui una persona que sabe distinguir las cosas, los peligros de la vida. Al final de cuentas, soy agradecido a todos, a los que me apoyan, a todos los entrenadores que tuve desde chico, a todos los clubes donde jugué, a mi país y a mi selección. No tiene explicación jugar por mi selección, muchas gracias a todos”, cerró.

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En síntesis…