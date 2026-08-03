El delantero de la Universidad de Chile, Juan Martín Lucero conoce que será de su futuro.

Universidad de Chile tuvo un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-0 a Huachipato con los goles de Eduardo Vargas y Marcelo Morales, sumando tres puntos claves en la lucha por el título.

Si bien en el ‘Romántico Viajero’ tienen el foco en el torneo nacional, también tiene en la mira en lo que es el mercado de pases, en donde analizan las opciones de poder sumar refuezos, como también abrir la puerta para alguna salida.

Dentro de este último punto, el delantero de la Universidad de Chile, Juan Martín Lucero ha hecho noticia sobre una posible salida del ‘Romántico Viajero’, en la que hay un importante equipo del fútbol argentino que busca su fichaje: Independiente de Avellaneda.

Durante este fin de semana, la opción de que el ‘Gato’ pudiera volver al fútbol argentino era una chance más que concreta, pero en las últimas horas se conoció una información crucial sobre el futuro del jugador que cambió todo.

Lucero ha hecho noticia en la U | Foto: Photosport

Lucero no irá a Independiente

Desde Bolavip Chile conocimos la información de que las negociaciones entre Juan Martín Lucero e Independiente de Avellaneda se cayeron por completo y el ‘Gato’ seguirá en la Universidad de Chile por toda la temporada 2026.

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Desde el conjunto argentino mostraron interés por el delantero de la U, pero nunca acercaron una oferta al ‘Romántico Viajero’, ya que esperaban que el jugador buscara una salida anticipada del club nacional, algo que no se realizó.

Es por esto, que desde el conjunto argentino declinaron de la opción de fichar a Juan Martín Lucero y se pone punto final a lo que es la incertidumbre sobre su futuro en este segundo semestre, en la que finalmente seguirá vistiendo de azul.