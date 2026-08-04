El portero carece de espacio en Universidad de Chile y puede emigrar a Magallanes. No puede jugar en otro equipo de la Liga de Primera.

Universidad de Chile no solo piensa en incorporaciones en este mercado de fichajes, sino que también en posibles partidas. Una de ellas, la de Cristopher Toselli: tiene su futuro en incertidumbre.

El arquero de 38 años no tiene espacio en el club estudiantil (a pesar de ser la segunda opción en el puesto) y por ello puede salir en este período de transferencias. Ya hay un interesado y es Magallanes.

Según indica El Deportivo de La Tercera, el elenco de Primera B ya entabló negociaciones con el experimentado guardavallas. Sin embargo, en caso de emigrar seguirá ligado al cuadro azul.

“La Academia y los laicos están conversando la cesión del pase y sería en calidad de préstamo hasta diciembre próximo, justo cuando termina su vínculo con el equipo de La Cisterna”, lanzó el medio.

“Fernando Gago quiere aprovechar la ventana de mercado y la oportunidad de fichar a Jordan García, el portero colombiano que brilló en el Mundial sub-20 que se realizó en Chile”, agregó.

Cristopher Toselli tiene su futuro en duda en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Cristopher Toselli se aleja de Universidad de Chile

Durante esta campaña, el jugador en cuestión no ha disputado duelos oficiales con el conjunto universitario. Ha quedado relegado totalmente ante la figura de Gabriel Castellón.

A su vez, el inminente arribo de un refuerzo en su posición (Jordan García) avizora un complejo panorama para Cristopher Toselli. Su adiós puede anticiparse en Universidad de Chile.