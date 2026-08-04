Vozinha reveló la verdadera razón que demoró su llegada a Colo Colo: “Le pedí al presidente…”

El arquero de Cabo Verde aseguró que su retraso no se debió a trabas en la negociación sino exclusivamente a temas personales.

Tras varios días de incertidumbre y una negociación que se extendió más de lo esperado, Vozinha finalmente fue presentado este martes como nuevo arquero de Colo Colo. En su primera conferencia de prensa como jugador albo, el futbolista de Cabo Verde explicó las verdaderas razones que retrasaron su viaje a Chile, y de paso despejó todo los rumores una supuesta negociación con un club marroquí.

El experimentado guardameta de 40 años aseguró en el Estadio Monumental que el retraso no tuvo relación con las conversaciones con Blanco y Negro, sino con una serie de trámites personales que debía resolver antes de abandonar definitivamente Portugal, país donde residía tras su paso por el club GD Chaves.

SANTIAGO, CHILE – AUGUST 4: Cabo Verde’s goalkeeper Vozinha attends the media during his official presentation as new player of Colo Colo at Estadio Monumental David Arellano on August 4, 2026 in Santiago, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

¿Por qué tardó Vozinha en llegar a Chile?

“Demoró porque el lunes viajé de Cabo Verde para Lisboa, el martes fui a la Embajada de Chile para firmar la visa y pensé que cuando fui a la Embajada estaba todo claro, pero viví en Portugal, en la ciudad de Chaves. Y salí de Chaves el día 17 de mayo, porque el 19 de mayo comencé los entrenamientos con la selección para el Mundial”, reconoció.

Vozinha explicó que necesitaba cerrar todos los asuntos pendientes antes de iniciar esta nueva etapa de su carrera: “Como sabes, cuando vivimos en un país diferente, tenemos casa que arrendamos, tenemos los contratos de electricidad, luz y agua. Tengo también un perro que estaba con alguien que lo cuida y tenía que tratar todo, desde el coche y todas esas cosas”, admitió.

“Le pedí al presidente (Aníbal Mosa) y le agradezco por la paciencia, por la tranquilidad, porque tenía cosas personales para resolver. Quería venir lo más pronto posible, pero tenía que resolver todo y después viajar con la cabeza limpia y con todo tratado”, cerró.

Publicidad

"VOY A SEGUIR SIENDO EL MISMO. EL FÚTBOL ES PRIMERO"



Vozinha en su presentación oficial como refuerzo de Colo-Colo.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/DneZs4WTD4 — DSPORTS Chile (@DSportsCL) August 4, 2026

En síntesis…