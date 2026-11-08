Vozinha juega al misterio por su futuro en Colo Colo tras el título: “Hoy estoy…”

El portero de Colo Colo, Vozinha habló tras lo que fue su título con el 'Popular' y dio detalles por su futuro.

Colo Colo logró en esta jornada bajar la estrella 35 y todo esto tras lo que fue su agónico triunfo por 2-1 ante Ñublense de Chillán, el que le permitió a los ‘Albos’ levantar un nuevo título en el fútbol chileno.

Tras lo que fue la obtención de este título, el portero del ‘Cacique’ Vozinha conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones a lo que fue este campeonato que logró con Colo Colo.

“Gracias a compañeros, dirigencia y todos los trabajadores que me han recibido muy bien desde el primer día. Gracias a Dios conseguimos este título, estoy muy feliz”, comenzó señalando Vozinha.

Siguiendo en esto, el guardameta caboverdiano hace un balance más que positivo en lo que ha sido su temporada con Colo Colo, en la que reconoce que ha tenido altos y bajos, pero que pudo culminar de buena manera con este título.

Vozinha habló de todo en Colo Colo | Foto: Photosport

“Pienso en todo lo que he hecho en mi vida, estoy muy feliz por esto. Pienso que es trabajo de todo equipo en todo el campeonato. Estoy aquí para jugar, también fallé en algunos momentos y esto es fútbol”, remarca.

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Concluyendo, Vozinha fue consultado sobre lo que será su futuro en el club pensando en lo que es la próxima temporada, en la que el portero juega al misterio y no quiso dar detalles al respecto.

“Hoy estoy celebrando, después hablamos del futuro. Esto es para toda mi familia, todo Cabo Verde y todos los hinchas de Colo Colo”, cerró.