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Copa Libertadores

Atención la UC: así queda el Grupo D de Copa Libertadores tras la caída de Boca Juniors ante Barcelona

La UC quedó en una expectante posición en el Grupo D de la Copa Libertadores tras la sorpresiva caída de Boca Juniors en Guayaquil frente a Barcelona SC.

¡Barcelona derrotó 1-0 a Boca Juniors en Guayaquil!
© Getty Images¡Barcelona derrotó 1-0 a Boca Juniors en Guayaquil!

Un duro traspié sufrió Boca Juniors en su aventura a Guayaquil tras caer por 1 a 0 ante Barcelona SC por la fecha 4 del Grupo D de Copa Libertadores, lo que le permite a Universidad Católica soñar con el liderato absoluto si es que vence a Cruzeiro este miércoles.

En un partido duro y lleno de polémicas donde cada elenco terminó con un jugador menos -Santiago Ascacíbar vio la roja en los ‘Xeneizes’ tras una brutal agresión a los 33′, mientras que Milton Céliz fue expulsado a los 45+6′ tras una agresión a Leandro Paredes- los dirigidos por César Farías lograron quedarse con el triunfo en la parte final del encuentro.

Bajo una intensa lluvia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, el “Ídolo del Ecuador” abrió la cuenta a los 73′ con anotación de Héctor Daniel Villalba, quien sacó un potente remate dentro del área tras una gran acción personal de Jhonny Quiñónez por el sector derecho.

Hector Villalba anotó el gol del triunfo para Barcelona SC ante Boca Juniors (Franklin Jacome/Getty Images).

Hector Villalba anotó el gol del triunfo para Barcelona SC ante Boca Juniors (Franklin Jacome/Getty Images).

¡La tabla de posiciones del Grupo D de Copa Libertadores!

Con este resultado, el “Barce” alcanzó sus primeros 3 puntos en el Grupo D y se metió en la pelea pese a quedarse en el último lugar detrás de Universidad Católica, Cruzeiro y Boca Juniors, todos con 6, aunque la Franja mantuvo el primer puesto.

Ahora, los Cruzados tendrán la gran opción de quedar como líderes absolutos de su zona este miércoles cuando reciban a Cruzeiro en el Claro Arena. De ganar, la UC llegaría a 9 puntos y tendría muy avanzada su clasificación a octavos de final del certamen continental.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 U. Católica 3 2 0 1 5 4 +1 6
2 Boca Juniors 4 2 0 2 5 3 +2 6
3 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 +1 6
4 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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