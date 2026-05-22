Justo Giani no le tiene miedo a La Bombonera y Boca Juniors: “Creo que vamos a hacer un gran partido”

El delantero de la UC anticipó lo que será el último encuentro de los Cruzados en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad Católica sumó tres puntos importantes el día de ayer por el Grupo D de la Copa Libertadores de América, donde derrotó a Barcelona de Guayaquil y quedó primero de su zona con solo un partido restante.

El equipo dirigido por Daniel Garnero fue superior al elenco ecuatoriano de principio a fin, por lo que el resultado terminó siendo justo con lo que ocurrió dentro de un repleto Claro Arena en Las Condes.

Uno que analizó lo sucedido el día de ayer fue Justo Giani, quien en zona mixta dijo que “Arrancamos de muy buena manera; los estábamos sometiendo y se hizo un buen trabajo. Se tuvo paciencia, que era lo importante. También de local la gente te empuja y hay que ser pacientes, buscar los espacios”.

La UC enfrenta a Boca la próxima semana. | Foto: Photosport

“Estamos haciendo un muy buen trabajo. Todos deseábamos esto. Sabíamos que íbamos a luchar por clasificar porque era un grupo muy complicado”, complementó sobre las chances cruzadas de clasificar.

Giani no le tiene miedo al mítico estadio La Bombonera y anticipa lo que pueda suceder la próxima semana: “Queda un partido más allá, en la cancha de Boca, un rival difícil, pero, con nuestras armas creo que vamos a hacer un gran partido”.

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Lo cierto es que la UC se clasifica a octavos de final de Copa Libertadores con un triunfo o un empate ante los argentinos, mientras que una derrota lo haría depender de que Cruzeiro no venza al eliminado Barcelona de Guayaquil en Brasil.

En síntesis

Universidad Católica derrotó a Barcelona de Guayaquil en el estadio Claro Arena.

El entrenador Daniel Garnero dirigió el triunfo que dejó al club puntero.

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