Los "Cruzados" deberán ir el próximo jueves en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Universidad Católica no deja de sorprender en el “grupo de la muerte” de Copa Libertadores. Esta vez, los “Cruzados” vencieron por 2 a 0 a Barcelona de Guayaquil y son líderes del Grupo D con 10 unidades, quedando a tiro de cañón para ir a buscar el paso a octavos a la siempre temible Bombonera frente a Boca Juniors.

Esta jornada, el elenco de Daniel Garnero sufrió algo más de la cuenta ante el elenco ecuatoriano que quedó con 10 en el minuto 9′ tras la expulsión de Walter Chalá, logrando romper el cero en el último cuarto de compromiso.

Fue Fernando Zampedri quien anotó un doblete en el 76′ y el 83′ para desatar el grito de gol en el Claro Arena y dejar a la UC más líder que nunca de su grupo, encendiendo la ilusión de un equipo que luchó con la irregularidad en las últimas campañas.

Aunque el escenario frente al “Xeneize” se ve más que complejo dado que el elenco precordillerano enfrenta a Colo Colo este domingo y el próximo jueves debe estar en Argentina, la Inteligencia Artificial trae un muy buen e incluso inesperado augurio para los de la franja.

¿Qué pasará entre la UC y Boca Juniors según la IA?

Le hicimos la misma pregunta a las IA’s de Chat GPT y Gemini: ¿Cómo le irá a la UC frente a Boca Juniors en La Bombonera por la definición del Grupo D de Copa Libertadores. La respuesta que dio fue sorpresiva.

Chat GPT fue al hueso: “Predicción: Boca Juniors 1-2 Universidad Católica. Sí, veo una sorpresa grande. Partido sufrido, de esos donde Boca arrincona en varios momentos, pero la UC aguanta y golpea”.

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Chat GPT le pone fichas a Montes y al Toro Zampedri ante Boca.

Hasta se la jugó con los goleadores de aquella jornada: “Posibles goleadores: Fernando Zampedri (UC) – minuto 34: cabezazo tras centro de Clemente Montes. Porque hay cosas inevitables: el frío en invierno y Zampedri apareciendo en Libertadores. Miguel Merentiel (Boca) – minuto 58: empate aprovechando presión en el área. Clemente Montes (UC) – minuto 82: contragolpe letal con Boca jugado completamente arriba buscando el triunfo”.

Coincidencias que ilusionan a todos en la UC

Luego, la IA Gemini de Google dio también su veredicto y encendió más aún la ilusión del pueblo “Cruzado”.

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“Veo un partido de dientes apretados, con la Bombonera latiendo con fuerza telúrica. El Xeneize empujará con el alma, pero la escuadra de Daniel Garnero plantará cara de forma heroica”, comenzó diciendo.

Luego entregó su resultado diciendo: “Mi veredicto místico es un empate de infarto: ¡Boca Juniors 2 – 2 Universidad Católica!“. Aquel resultado dejaría a Católica automáticamente como líder del Grupo D independiente de que Cruzeiro golee a Barcelona.

Gemini se la jugó por los mismos goleadores para la UC en La Bombonera.

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La coincidencia más grande con la de Chat GPT vino a la hora de dar su predicción sobre los goleadores de la jornada: “Para Boca Juniors: La bestia charrúa, Miguel Merentiel, anotará el primero tras un rugido del estadio. El segundo llegará desde los pies del de siempre, el motor del mediocampo, Leandro Paredes, con un remate letal”.

Y finalmente, aseguró que: “Para la Universidad Católica: El histórico, el inoxidable, el “Toro” Fernando Zampedri, impondrá su ley en el área con un cabezazo letal que enmudecerá por un momento el templo xeneize. El segundo y definitivo gol de la paridad llegará desde la velocidad y el desparpajo de Clemente Montes“.

DATOS CLAVE

ChatGPT predijo un triunfo de Universidad Católica por 1-2 frente a Boca Juniors.

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La IA Gemini pronosticó un empate de 2-2 entre ambos clubes en La Bombonera.