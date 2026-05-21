El cuadro "Cruzado" se juega parte importante de la clasificación a la segunda ronda del certamen continental.

Universidad Católica se juega una verdadera final este jueves en Copa Libertadores. Los cruzados reciben a Barcelona SC en el Claro Arena con la misión de sumar tres puntos que los acerquen a los octavos de final del certamen continental y mantengan viva la ilusión de clasificar entre los dos mejores del Grupo D.

El equipo dirigido por Daniel Garnero llega con confianza luego del valioso triunfo por 2-1 ante Cruzeiro en Brasil, resultado que volvió a meter a la UC en la pelea por la clasificación. Actualmente, los precordilleranos dependen de sí mismos para llegar con opciones a la última fecha, donde deberán visitar a Boca Juniors en La Bombonera.

Al frente estará Barcelona de Guayaquil, elenco ecuatoriano que necesita sumar para seguir con vida en el grupo. Por lo mismo, se espera un duelo intenso y decisivo para ambos equipos en Santiago.

¿A qué hora juegan Universidad Católica vs Barcelona SC por Copa Libertadores?

Universidad Católica y Barcelona se enfrentan este jueves 21 de mayo desde las 20:30 horas de Chile en el Claro Arena, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver el partido de Universidad Católica vs Barcelona SC?

El encuentro será transmitido por ESPN 5 en televisión por cable y además podrá verse de forma gratuita por Chilevisión (CHV) en señal abierta.

Universidad Católica y Barcelona disputarán un duelo clave por Copa Libertadores.

Publicidad

¿Cómo ver a la UC vs. Barcelona online?

De manera online y vía streaming, el compromiso estará disponible a través de Disney+ Premium, además de las plataformas digitales de CHV: MiCHV, canal oficial de YouTube y sitio web oficial.

Así está la tabla del Grupo D de Copa Libertadores