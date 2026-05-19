¡Atención Universidad Católica! Barcelona viaja a Chile con dos importantes bajas para duelo clave

El conjunto ecuatoriano tiene dos importantes bajas para el duelo ante Universidad Católica

Universidad Católica tendrá un importante encuentro dentro de la Copa Libertadores, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante el Barcelona de Ecuador, en la que esperan poder encaminar su clasificación a la próxima ronda del torneo.

Su rival de turno, el conjunto ecuatoriano se jugará su última gran chance en suelo nacional para poder seguir con vida en competencias internacionales, en la que busca por lo menos lograr el tercer lugar para ir a la fase de repechaje en la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por César Farías ya emprendieron vuelo a suelo nacional para afrontar su duelo ante la Universidad Católica, en la que para este partido contarán con dos importantes bajas dentro de su equipo.

Se trata del defensor Alex Rangel y el volante Milton Céliz, quienes no podrán decir presente en este duelo tras estar suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Barcelona quiere aguarle la fiesta a la UC | Foto: Instagram

De esta forma, el conjunto del ‘Cacique’ tiene dos importantes bajas para lo que será su importante compromiso ante la Universidad Católica en el Claro Arena.

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Cabe recordar que la Universidad Católica es hoy el líder del grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos y que Barcelona de Ecuador tiene tan solo 3 unidades, ubicandose en el último lugar.

En Síntesis

Universidad Católica lidera el grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos acumulados.

lidera el grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos acumulados. César Farías no contará con Alex Rangel ni Milton Céliz por suspensión por tarjetas.

no contará con Alex Rangel ni Milton Céliz por suspensión por tarjetas. Barcelona de Ecuador llega último del grupo con tan solo 3 unidades obtenidas.

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📌 El equipo de César Farías está obligado a ganar para seguir vivo en torneos internacionales



❌ Alex Rangel y Milton Céliz serán baja para este compromiso



Presentado por: #AguaMana



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