Colo Colo se despide con un triunfo ante Caracas: la tabla del grupo A de la Copa Libertadores Femenina

Las 'Albas' se despidieron de la Copa Libertadores Femenino con un triunfo ante Caracas.

Colo Colo en esta jornada colocaba punto final a lo que era la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, en el que las ‘Albas’ se quedaron sin chances de poder clasificar a la próxima ronda.

En esta jornada, Colo Colo se enfrentó ante Caracas de Venezuela y se despidió de esta competencia con un triunfo, en la que se impuso por 3-0 gracias a los goles de Yanara Aedo, Mary Valencia y Estefania Banini.

Con este resultado, las ‘Albas’ lograron sumar sus únicos tres puntos en esta fase de grupos y se ubicaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones, sin poder avanzar a la fase final.

La tabla quedó con Corinthians como único líder con su puntaje perfecto, en el que sumó nueve unidades, luego se ubicó Deportivo Cali con seis puntos y en el último lugar se quedó Caracas, sin sumar unidades.

Colo Colo se despidió con un triunfo | Foto: Colo Colo

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO A EN LA LIBERTADORES

# Equipo PTS PJ GF GC DG Últimos 3 1 Corinthians F 9 3 14 1 +13 G · G · G 2 Santa Fe F 6 3 16 8 +8 P · G · G 3 Colo Colo F 3 3 4 4 0 G · P · P 4 Caracas F 0 3 2 13 -11 P · P · P

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G: ganado · E: empatado · P: perdido · PTS: puntos · PJ: partidos jugados · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de gol.