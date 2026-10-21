Colo Colo se despide con un triunfo ante Caracas: la tabla del grupo A de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo en esta jornada colocaba punto final a lo que era la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, en el que las ‘Albas’ se quedaron sin chances de poder clasificar a la próxima ronda.
En esta jornada, Colo Colo se enfrentó ante Caracas de Venezuela y se despidió de esta competencia con un triunfo, en la que se impuso por 3-0 gracias a los goles de Yanara Aedo, Mary Valencia y Estefania Banini.
Con este resultado, las ‘Albas’ lograron sumar sus únicos tres puntos en esta fase de grupos y se ubicaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones, sin poder avanzar a la fase final.
La tabla quedó con Corinthians como único líder con su puntaje perfecto, en el que sumó nueve unidades, luego se ubicó Deportivo Cali con seis puntos y en el último lugar se quedó Caracas, sin sumar unidades.
Colo Colo se despidió con un triunfo | Foto: Colo Colo
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO A EN LA LIBERTADORES
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|GF
|GC
|DG
|Últimos 3
|1
|Corinthians F
|9
|3
|14
|1
|+13
|G · G · G
|2
|Santa Fe F
|6
|3
|16
|8
|+8
|P · G · G
|3
|Colo Colo F
|3
|3
|4
|4
|0
|G · P · P
|4
|Caracas F
|0
|3
|2
|13
|-11
|P · P · P
G: ganado · E: empatado · P: perdido · PTS: puntos · PJ: partidos jugados · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de gol.