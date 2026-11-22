Esta tarde Colo Colo recibe a Universidad Católica en la edición 190 del clásico moderno, que se disputa en el Estadio Monumental.

El fútbol chileno se viste de gala en esta jornada dominical con motivo del clásico 190 entre Colo Colo y Universidad Católica, en el marco de la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique que viene de asegurar el título en el torneo, recibe a los Cruzados en el Estadio Monumental, quienes necesitan ganar para volver a acercarse a Universidad de Chile en la lucha por el Chile 2.

El gran objetivo de la UC en lo que queda de la temporada es clasificar a Copa Libertadores, por lo que es crucial el partido de esta tarde en Macul.

Mientras que los dueños de casa llegan relajados, con la tarea cumplida a falta de tres compromisos para que termine el campeonato. Incluso, no contarán con sus dos principales figuras.

El goleador Javier Correa es baja por el resto del año tras operarse de una rotura de meniscos, mientras que el capitán Arturo Vidal quedó fuera por una sobrecarga en el tobillo derecho.

El entrenador Fernando Ortiz tampoco puede contar con el lateral Diego Ulloa que sufrió una fractura costal y el volante Claudio Aquino que se operó de una apendicitis.

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Cabe recordar que en la primera rueda el Cacique se impuso por 2-1 a los Cruzados de visita en el Claro Arena.

Colo Colo y la UC protagonizaron un áspero clásico en la primera rueda. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿A qué hora es el clásico entre Colo Colo y U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

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¿Quién transmite el clásico por TV y streaming?

El clásico 190 entre Colo Colo y la UC será transmitido por la señal de TNT Sports Premium y en streaming a través de la plataforma HBO Max con suscripción a TNT Sports.