¡Con tres cambios!: la probable formación de Boca Juniors para enfrentar a Universidad Católica

Boca Juniors planifica tres cambios para su duelo clave ante la U. Católica en la Copa Libertadores.

Boca Juniors se alista para lo que será su partido crucial ante la Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos por la Copa Libertadores, en la que ambos equipos se juegan la clasificación a la próxima ronda.

Para este duelo, el conjunto argentino llega con el gran objetivo de poder sumar una victoria para avanzar a la siguiente fase, la que sabe que será complejo tras su duelo directo con la UC.

El estratega de los ‘Xeneizes’, Claudio Úbeda tendrá importantes bajas para este compromiso, en la que no podrá contar con Ayrton Costa por suspensión y tampoco con Miguel Merentiel, quien tiene problemas físicos.

De esta forma, Boca Juniors saltaría a la cancha con: Leandro Brey en portería: Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en la defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo: Exequiel Zeballos y Milton Giménez en delantera.

Los argentinos solo necesitan un triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica se disputará este jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Estadio La Bombonera y el juez del partido será el colombiano Wilmar Roldán.

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