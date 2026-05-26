VIDEO | Ex Universidad de Chile aparece entre los candidatos al mejor gol de la temporada en la Premier League

El ex Universidad de Chile postula con su gol a uno de los mejores tantos de la temporada en la Premier League.

El delantero argentino y con pasado en la Universidad de Chile, Valentín Castellanos logró cumplir el gran sueño de llegar a la Premier League durante esta temproada, en la que defiende la camiseta del West Ham United.

A pesar de que la temporada para su club no fue positiva, ya que descendieron al Championship, el ex jugador de la U ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras un importante premio al que entró en disputa.

Tras finalizar la temporada 25/26 en el Premier League, el atacante argentino es uno de los diez candidatos al mejor gol de la temporada en el fútbol inglés, en la que jugadores como Dominik Szoboszlai, Martín Zubimendi y Emiliano Buendía también dicen presente en este listado.

El gol en cuestión del ex Universidad de Chile fue en la penúltima fecha de la Premier League en la derrota de su equipo por 3-1 ante el Newcastle, en la que el argentino anotó un tremendo golazo en lo que fue el descuento para su equipo en aquella caída.

Los fanáticos pueden votar por el gol de la temporada en la Premier League, en la que tendrán tiempo hasta este miércoles 27 de mayo a las 07:00 hrs para elegir a su ganador. Aquellos votos se combinarán con el panel de expertos de la Premier League quienes determinarán al gran granador del gol de la temporada.

VIDEO: El gol de Castellanos que puede ser ganador