En un diálogo exclusivo con BOLAVIP desde suelo uruguayo, el director técnico del cuadro aurinegro, Hernán Caputto, analizó el presente de sus dirigidos, abordó la presión del local y desveló la ambición de un plantel que quiere seguir haciendo historia grande en el continente.

Este martes a las 20:30 Coquimbo Unido visitará a Nacional en Montevideo con la intención de ganar su grupo de Copa Libertadores donde ya aseguró pasajes para los octavos de final luego de ganarle 3-0 a Tolima.

Hernán Caputto conversa con BOLAVIP en la víspera del encuentro entendiendo que el duelo ante el Bolso representa una oportunidad inmejorable para ratificar las buenas sensaciones colectivas que ha mostrado el equipo en el último tiempo y consolidar su posición en el certamen continental.

“Es parte de lo que nos ha tocado vivir este último tiempo, pero bueno, ya tenemos un lindo partido para definir la posición del grupo y vamos a ir con todo, como lo hacemos habitualmente”, arrancó señalando Caputto con total optimismo.

Al ser consultado sobre la urgencia y la desesperación de Nacional por abrochar un triunfo ante su gente, el DT puso la pelota al piso: “Independiente de lo que se juega el local —que en realidad siempre los equipos de local salen a buscar al máximo y Nacional obviamente es copero y tiene historia—, nosotros estamos pensando solamente en nosotros, en hacer un muy buen partido y seguir creciendo colectivamente”.

Hernán Caputto quiere seguir haciendo historia con Coquimbo Unido.

El cambio de escenario y la mística pirata

Una de las novedades de la jornada en la capital uruguaya radica en la confirmación del recinto deportivo, confirmándose que la contienda no se disputará en el mítico Estadio Centenario. “Se juega en el estadio de Nacional” (Parque Centenario), aclaró el adiestrador, proyectando el duro ambiente que les espera: “Ellos van a intentar hacer valer su localía, nos van a estar esperando con toda su gente para hacer un buen partido, pero nosotros venimos con muchas ganas, con mucho optimismo y, como dije, el fin siempre es seguir creciendo en lo que hacemos”.

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La ambición del camarín coquimbano es total, considerando que el fútbol chileno registra muy pocos festejos oficiales en tierras charrúas. “Es verdad, siempre hay que ser respetuoso de los equipos, pero nosotros sabemos que estamos en un buen momento y que podemos ir por más. Es lo que quiere el equipo, tiene hambre de gloria y mañana vamos a salir con todo seguro”, enfatizó con firmeza el técnico de los piratas.

El panorama médico: Altas y bajas en la enfermería

Para cerrar el diálogo con BOLAVIP, Hernán Caputto desglosó el estado de la plantilla tras la alta exigencia de partidos que han debido afrontar en el campeonato local y la Copa, confirmando que arrastran algunas complicaciones obligadas en el once estelar.

“Hay algunos jugadores que no… un poco ya se ha sabido porque había pasado en el partido anterior de Copa, que es el tema de Diego Sánchez”, reveló el DT respecto a la sensible ausencia del guardameta. Asimismo, sumó otra duda de última hora para la ofensiva: “Probablemente Alan tal vez no llegue al partido, mañana lo vamos a saber con seguridad. Después, están todos bien”, concluyó Caputto, dejando en claro que a pesar de los contratiempos, el “Barbón” saldrá a morder el terreno de juego rioplatense.